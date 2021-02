07:19 Uhr

Weiterer Corona-Todesfall und steigende Inzidenz im Kreis Landsberg

Der Corona-Inzidenzwert ist im Landkreis Landsberg wieder gestiegen. Unser Foto zeigt einen Rachen-Abstrich an einer Teststation.

Es gibt einen weiteren Corona-Todesfall im Landkreis Landsberg. Auch der zuletzt gesunkene Inzidenzwert steigt wieder über die 30er-Marke.

Von Dominic Wimmer

Die Ampel steht zwar nach wie vor auf Gelb, doch von Freitag auf Samstag sind die Corona-Infektionszahlen im Landkreis Landsberg gestiegen. Aus der Statistik des Robert-Koch-Instituts ( RKI) geht nicht nur ein gestiegener Inzidenz-Wert hervor, sondern es gibt auch ein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Laut Landratsamt Landsberg handelte es sich dabei um eine betagte Person mit Vorerkrankungen. Seit Beginn der Pandemie sind 49 Personen im Landkreis Landsberg mit oder an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Im Vergleich zum Vortag wurden elf neue Infektionen gemeldet. Damit liegt die Gesamt-Infektionsrate im Landkreis Landsberg seit Beginn der Pandemie bei 2972. 2823 Menschen gelten als genesen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert - er gibt an, wie viele Menschen sich hochgerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen infiziert haben - stieg auf 34,9. Am Freitagmorgen hatte er noch bei 29,9 gelegen.

Derzeit befinden sich laut Landratsamt Landsberg 100 positiv getestete beziehungsweise infizierte Personen in Quarantäne. Genauso 195 Landkreisbürger, die als Kontaktpersonen ersten Grades gelten.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen