Wenn die Zeitung fehlt

Am Mittwochmorgen erhalten viele Leser des

Viele unserer Leser haben am Mittwochmorgen vergebens auf die aktuelle Ausgabe des Landsberger Tagblatts gewartet. Dass die Zeitungen nicht rechtzeitig ausgeliefert werden konnte, hat einen tragischen Grund. Der Fahrer eines Unternehmens aus Buchloe, das die Zeitungen zu den Ablagestellen für die Zusteller liefert, erlitt einen Herzinfarkt und starb in seinem Wagen.

Der 57 Jahre alte Fahrer ist seit sechs Jahren für das Buchloer Unternehmen Glatz tätig. Dort stehen Firmenleitung und Belegschaft unter Schock. „Er war einer unserer beliebtesten Mitarbeiter“, sagt Fuhrparkleiter Michael Bernhard. Er schilderte unserer Zeitung den Hergang des tragischen Vorfalls. Demnach hatte der Fahrer irgendwann zwischen 1 und 2 Uhr den Ablageplatz in Schwabmühlhausen (Landkreis Augsburg) angefahren und sein Fahrzeug abgestellt. „Die Zeitungen hat er aber noch nicht abgelegt“, sagt Bernhard. Einige Zeit später entdeckte eine Zustellerin, die ihre Zeitungen am Ablageplatz abholen wollte, den leblosen Mann. Sie alarmierte Rettungsdienst und Polizei, doch für den 57-Jährigen sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Allerdings musste vor Ort von der Kriminalpolizei zunächst geklärt werden, was die Ursache für den Tod des Fahrers war. So lange hätten auch die Zeitungen im Wagen bleiben müssen, sagt Michael Bernhard. Erst ab etwa 6.30 Uhr hätten die Zeitungen zu den nächsten Ablageplätzen gefahren werden können. In der Zwischenzeit hatte das Vertriebsteam unserer Zeitung versucht, alle Zusteller zu erreichen, um abzufragen, ob, und – wenn ja – wann sie noch zustellen können. „Einige waren dann gleich am Vormittag unterwegs, als sie mitbekamen, dass die Lieferung erfolgte“, sagt der für das Landsberger Tagblatt zuständige Regionalleiter Franz Göbl. Manche der Zusteller seien auch anderweitig berufstätig und hätten die Zeitungen erst am Nachmittag nachverteilen können.

Betroffen waren folgende Orte: Großkitzighofen, Holzhausen, Igling, der Südwesten von Landsberg, Friedheim, Erpfting, Ellighofen, Unterdießen, Seestall, Dornstetten, Oberdießen, Asch, Leeder, Denklingen und Dienhausen. Betroffene Abonnenten unserer Zeitung, die am Mittwoch keine Ausgabe des Landsberger Tagblatts erhalten haben, werden eine Gutschrift erhalten, sagt Kay Helmecke von der Geschäftsführung der PDV Logistik Holding GmbH. (wu/Symbolfoto: Bernhard Weizenegger)

