vor 32 Min.

Wenn in der Krise etwas Neues entsteht

Cary Buraty startet ab September den „Campus am See“ in Utting.

Plus Cary Buraty baut mit dem „Campus am See“ ein Bildungsinstitut für Coaches auf. Warum das Herz dort eine besondere Rolle spielt und welche Methoden sie anwendet.

Von Gerald Modlinger

Niemand konnte Anfang des Jahres ahnen, wie sehr sich unser Alltag verändern würde. Die Corona-Krise hat alles Gewohnte über den Haufen geworfen und viele Pläne zunichtegemacht. Etwas Neues aufzuziehen, ist in solchen Zeiten eine Herausforderung: Mittendrin in diesen ungewöhnlichen Zeiten tut genau dies Cary Buraty. Sie geht mit ihrem „Campus am See“ an den Start, einem Ort, an dem Coaches, Therapeuten und Führungskräfte vernetzt und aus- und fortgebildet werden. Im September soll der erste Coaching-Ausbildungsjahrgang beginnen.

Nicht gerade die besten Startbedingungen – zumindest auf den ersten Blick –, geht es auch darum, wie Menschen (besser) miteinander umgehen. Aber Buraty liebt Herausforderungen. „Das ist eine sehr spannende Phase. Ich bin durch Höhen und Tiefen gegangen“, blickt Cary Buraty zurück.

Die Umgangsbeschränkungen spüre sie auch, denn „ich bin gerne mit anderen Menschen in einem Raum“. Andererseits nehme sie aus den Reaktionen ihrer Kunden auch wahr, dass manche Dinge online sogar besser funktionieren. „Lernen ist für viele im eigenen Zuhause mit weniger Störgeräuschen möglich und man kann sich auf seinem Schreibtisch die eigene Lernorganisation schaffen.“ Ist die aktuelle Krise also als Zeit der Gefährdung vor einem Wendepunkt zu verstehen? „Ich bin keine Politikerin und auch keine Zukunftsexpertin, aber ich glaube, das, was im Moment passiert, ist ein Katalysator für positive Veränderungen, die hoffentlich sowieso gekommen wären.“ Und vieles sei ja auch eine Frage der Sichtweise. Die Corona-Zeit bringe auch Entschleunigung und Gelegenheit zu hinterfragen, ob das, was man beruflich mache, einem wirklich etwas gibt oder ob man etwas vermisst.

Cary Buraty hat viele Wurzeln

Cary Buraty wurde 1968 in den Vereinigten Staaten geboren, doch ist ihre schwäbische Sprachfärbung nicht zu überhören. Ihr Vater war Amerikaner mit italienischen und syrischen Wurzeln, ihre Mutter ist Württembergerin. Buraty studierte zunächst Medizin, „weil mich der Mensch und die physiologischen Zusammenhänge interessiert haben“. Weil sie aber eher eine Praktikerin sei und den belastenden Klinik-Alltag immer öfter mit nach Hause trug, änderten sich ihre beruflichen Pläne. Sie absolvierte ein duales Betriebswirtschaftsstudium und arbeitete anschließend in der IT- und Verlagsbranche. Aber auch dann sei wieder die Zeit für Veränderungen und neue Erfahrungen gekommen, die sie dann als Tier-Heilpraktikerin und Yoga-Lehrerin gemacht habe. 2016 folgte auch noch ein wichtiger Ortswechsel von München an den Ammersee.

Cary Buraty startet ab September den „Campus am See“ in Utting. Bild: Ines Thomas

Seit über 15 Jahren ist Cary Buraty als Coach, Trainerin und Beraterin tätig und hat in dieser Zeit rund 350 systemische Coaches ausgebildet. Ein systemischer Coach betrachtet die Person nicht als Einzelne, sondern in ihrem gesamten Umfeld. Außerdem ist sie geschäftsführende Gesellschafterin der Strategieberatung Changesupport, die Unternehmen und Führungskräfte in komplexen Veränderungs- und Digitalisierungsprozessen begleitet. Nun etabliert die 51-Jährige in Utting den „Campus am See“ als Aus- und Weiterbildungsinstitut für Coaches und Trainer, aber auch für Personalreferenten und Führungskräfte. Neben einer einjährigen Ausbildung zum systemischen Coach ab September bietet sie Weiterbildungen an. Das Attribut „systemisch“ beinhaltet dabei, dass man die Person in dem beruflichen, familiären oder sozialen System betrachtet, in das sie eingebettet ist.

Das Ausbildungskonzept ruht auf drei Säulen

Auf drei Säulen ruhe ihr Ausbildungskonzept, erklärt die Trainerin. Da gehe es zum einen um den „Werkzeugkasten“ von Methoden. Doch dieser alleine bringe wenig, wenn jemand nicht auch eine entsprechende „Grundhaltung“ mitbringe: „Das sind zum Beispiel so Aspekte wie, sage ich dem Kunden, was ich für die beste Lösung halte oder verhelfe ich ihm dazu, dass er seine eigene beste Lösung findet.“ Als Drittes komme das „Prozessverständnis“ hinzu. Nur mit einem guten Gefühl aus einer Coaching-Sitzung zu gehen, bringe nicht viel. Der Erfolg zeige sich, wenn jemand erkenne, „wie er es schafft, seine Lösung nachhaltig in seinen Alltag zu integrieren“. Und das funktioniert immer? Die Arbeit an den „inneren Haltungen“ werde in der Coaching-Ausbildung oft unterschätzt, antwortet Buraty.

Ob es zwischen ihr und den Teilnehmern tatsächlich passen wird, ob die gemeinsame Basis in Form eines humanistischen Menschenbilds gegeben und auch jemand in der Lage ist, eine tief greifende Coaching-Ausbildung zu meistern, versucht sie in einem Vorgespräch herauszufinden, denn für den „Campus am See“ meldet man sich nicht an, sondern man bewirbt sich.

Ein Schlüsselbegriff in ihrem Selbstverständnis ist „Herz und Substanz“. „Substanz“ stehe für wissenschaftlichen Hintergrund mit Blick auf Methoden und Techniken, Neurowissenschaften, Hirnforschung, Didaktik und einem ausgewogenen Verhältnis mit Beispielen und Handlungsfeldern. Und Herz? „Ich mag Menschen, das ist Mission und Motto von mir.“ Sie sehe sich als Gastgeberin und Raumbereiterin für wertschätzende und respektvolle Beziehungen. Als Coach und Ausbilderin sehe sie ihre Rolle für ihre Kunden als „Mensch, der mich während meiner Ausbildung hält“.

