Exhibitionist belästigt junge Frau in Wessling

Ein Exhibitionist belästigt eine junge Frau in Wessling. Wie die 19-Jährige den Unbekannten los wird.

Ein bisher unbekannter Exhibitionist hat am Sonntagabend am Bahnhof in Weßling eine 19-jährige Frau belästigt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Tat.

Die 19-Jährige aus Starnberg wartete am Sonntag gegen 21.15 Uhr am Bahnhof in Weßling auf die S-Bahn in Richtung Gilching. Der bisher unbekannte Mann überquerte die Gleise von der Bahnhofsseite aus und stellte sich wenige Meter neben die 19-Jährige. Im Augenwinkel sah sie, dass der Mann an seinem Glied zu manipulieren begann, teilt die Polizei mit. Als sie zur S-Bahn gehen wollte, sprach sie den Mann an, der mit heruntergelassener Hose seine Handlungen fortsetzte. Als die junge Frau das Wort „Polizei“ sagte, zog der Mann seine Hose hoch und verschwand.

So wird der Unbekannte beschrieben

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 55 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, dick, helle/graue lockige, kurze Haare, Kopfbedeckung: dunkle Cap mit gewölbtem Schirm, bekleidet mit kurzer schwarzer Jogginghose.

Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich an die Polizei in Herrsching unter Telefon 08152/9302-0 wenden.

