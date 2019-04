11:20 Uhr

Wie Peter Raithel gegen Altersarmut im Landkreis Landsberg kämpft

Der Verein Gemeinsam will helfen. Er berichtet bei seiner Versammlung über gleichbleibende Einsatzzahlen.

Von Renate Greil

Seit vielen Jahren gibt es den gemeinnützigen Verein Ammersee West Gemeinsam. Die Schwerpunkte des vergangenen Jahres stellte der Vorsitzende Peter Raithel jüngst bei der Jahreshauptversammlung von Gemeinsam vor.

Bewusst für Menschen in der Region spenden

Raithel sagte in seinem Rechenschaftsbericht, dass 2018 das allgemeine Spendenaufkommen insgesamt 41.000 Euro betrug. „Wie bisher spendeten viele Menschen bewusst für Einrichtungen in unserer Region.“ Eine Vielzahl der Spendenbeträge liege dabei zwischen 20 und 500 Euro. Dazu kamen auch wieder einige Großspenden. So gab es etwa vom Sammersee-Festival in Schondorf bereits zum achten Mal in Folge aus dem Überschuss 1000 Euro. Im Oktober wurde der Verein „Ambulante Krankenpflege Schondorf“ aufgelöst. Vorsitzender Markus Wasserle hat Gemeinsam mit der Spendensumme von 5000 Euro überrascht.

Bei den Hilfeleistungen konnte der Verein die Hilfe im vergangenen Jahr auf 25.800 Euro steigern. „Auch bei uns nimmt die Altersarmut merklich zu“, sagte Raithel. Beispiele für die Einzelfallhilfe sind: Fünf Klassen- und Skilagerfahrten mit 815 Euro oder zwei Stromnachzahlungen mit 1342 Euro. Wichtig ist Raithel auch die Hilfe zur Selbsthilfe. Zwölf Darlehen in Höhe von insgesamt 9605 Euro wurden vergeben. Das Vereinsvermögen betrug am Anfang des Jahres 96.897 Euro, und am Ende 108.645 Euro. Die Verwaltungskosten lagen 2018 wie in vielen Jahren vorher wieder bei rund 2,5 Prozent, betonte der Vorsitzende.

Das Aushängeschild ist das Sozialmobil

Die Stiftung Gemeinsam bekam 2018 an Spenden 6240 Euro. Der Verein Gemeinsam hatte 26 Neuanmeldungen und acht Kündigungen, je vier wegen Wegzug und Todesfall und hat zum Jahresende 297 Mitglieder.

Das Aushängeschild des Vereins ist das Sozialmobil. Seit Jahren hat das Fahrzeug viele Einsätze, sagte Raihtel. Im vergangenen Jahr wurden 32.463 Kilometer bei 1048 Fahrten zurückgelegt (LT berichtete). Neben den Gemeinden Schondorf, Greifenberg, Eching, Utting, Dießen und Windach beteiligen sich Wilfried Huber von den Karwendelwerke Exquisa, die Sparkassen-Stiftung und die Stiftung Gemeinsam mit insgesamt 14850 Euro an den Personalkosten für die Fahrer. Die Restsumme von 18320 Euro trägt der Verein.

Noch relativ neu ist die Nachbarschaftshilfe, die seit Anfang 2014 mit durchschnittlich zehn ehrenamtlichen Mitarbeitern im Einsatz ist. Die Helfer besuchen einige ältere Menschen regelmäßig zur Unterhaltung, zum gemeinsamen Einkaufen und leisten Gesellschaft bei Ausflügen.

