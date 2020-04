vor 52 Min.

Wie die Landsberger Teeläden überleben

Plus Fast alle Geschäfte in der Landsberger Altstadt sind aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Wie der „Teekessel“ und das Teehaus damit umgehen.

Von Romi Löbhard

Die Außenfassade ist ein Hingucker, der gerade in der wärmeren Jahreszeit aus der Tür strömende Duft ein Nasenstreichler: Der „Teekessel“ im Vorderen Anger in Landsberg zieht nicht nur passionierte Teetrinker aus der Umgebung an. Auch Tages- und Urlaubsgäste lassen sich in den kleinen Laden mit den 100 Teesorten und dem Zubehör vom einfachen Filter bis zu ausgefallenen Trinkgefäßen locken. Das ist derzeit nicht möglich, das Coronavirus zog dort ebenso einen einstweiligen Schlussstrich wie im Teehaus in der Herzog-Ernst-Straße. Wie die Betreiber der Läden die Situation meistern.

Am 21. März hat Tanja Andres ihr Geschäft zugesperrt. Ihre Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, die Vermieter haben die Miete für zwei Monate erlassen. „Unser Laden ist einfach zu eng“, sagt die Betreiberin, „der geforderte Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern kann nicht gewährleistet werden. Ich mag deshalb einfach keine Leute reinlassen.“ Das heißt aber keinesfalls, dass der Teekessel keinen Tee mehr ausspuckt. Online kann nach wie vor bestellt werden. „Seit 20 Jahren betreibe ich meine Internetseite“, erzählt Tanja Andres, „und immer ist sie nur so vor sich hingedümpelt.“ Das hat sich seit den Ausgangsbeschränkungen schlagartig geändert. Für die Einschränkungen hat Tanja Anders Verständnis „Das Angebot wird sehr gut angenommen.“ Der Aufwand aber sei enorm, erzählt Andres, „ich bin voll beschäftigt.“ Ab 15 Euro Bestellwert ist die Auslieferung per Post versandkostenfrei. Auch Abholen ist möglich: „Werktags zwischen 10 und 12 Uhr können bestellte Tees abgeholt werden.“ Allerdings ist das wie Tanja Andres betont, nur nach vorheriger Absprache möglich. Für die notwendigen Einschränkungen hat die Teefrau volles Verständnis und unterstützt diese nach Kräften. Ihre Hoffnung ist, dass die Vorschriften eingehalten werden und das Ganze dann bald überstanden ist. „Ich freue mich aber schon darauf, wenn es wieder losgeht und ich öffnen kann“, sagt sie. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Das Teehaus Landsberg in der Herzog-Ernst-Straße ist eine weitere angesagte Adresse in Landsbergs Altstadt, wenn es um den Kauf von Zutaten für das weltweit verbreitete Getränk geht, vom edlen Schwarz- oder Grüntee über Biokräuter für gesunde Aufgüsse bis zu Gewürzen aus aller Welt. „Wir haben offen“, erzählt Oliver Johow, der gemeinsam mit seiner Frau Annette das Geschäft betreibt. „Wir verkaufen aber nur über den Vorraum, der Kunde kommt nicht ins Geschäft.“ Auch im Teehaus ist es für die Einhaltung des Mindestabstands einfach zu eng. Weitere Vorgabe ist, dass sich immer nur ein Kunde im Vorraum aufhält. „Wir kommen an die Tür, nehmen die Wünsche auf und bringen die Ware zum Kunden.“ Abkassieren geschieht auf die gleiche Weise. Im Onlineshop ist deutlich mehr Betrieb Das Geschäft laufe zufriedenstellend, sagt Johow. Die zeitweise beschäftigten Aushilfen im Laden seien aber derzeit zu Hause. Im Onlineshop allerdings sei deutlich mehr Betrieb, so die Beobachtung. „Wir kommen über die Runden“, erklärt der Ladenbetreiber auf die Frage nach den Einnahmen. Die vom Staat angebotenen Soforthilfen habe das Ehepaar nicht angenommen. Eine Beantragung sei mit sehr viel Aufwand verbunden. Außerdem seien diese nicht unbedingt zielführend, meint Oliver Johow. Jetzt wird eben abgewartet. Auf die Frage, wie viele Menschen gerade in der Stadt unterwegs sind, führt Johow die Märkte an. „Diese Märkte sind unheimlich wichtig, ja elementar für die Altstadt.“ Sie bedeuteten für die Landsberger nicht nur Einkaufsmöglichkeit, sondern auch Treffpunkt, Pflege von sozialen Kontakten. „Ohne diese Märkte wäre es um die Innenstadt von Landsberg und die Geschäfte in dem Bereich nicht so gut bestellt“, findet Johow. Und das gelte nicht nur für die augenblicklichen Zeiten mit Ausgangs- und weiteren Beschränkungen. Die Märkte seien generell ein großer Vorteil für die Altstadt. So geht es anderen Geschäften in Landsberg: Wie die Landsberger Gastronomie gegen die Coronakrise kämpft

