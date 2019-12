Wie eine Landsberger Druckerei den Stürmen der Branche trotzte

Plus Die Familiendruckerei Egger hat sich auf hochwertige Verpackungslösungen spezialisiert und damit die Branchenkrise überwunden. Jetzt gewinnt sie besondere Preise.

Lang, lang ist’s her: Da machte sich ein junger Buchbindermeister namens Franz-Xaver Egger auf und eröffnete im Hause Hackl in der Alten Bergstraße in Landsberg eine kleine Buchbinderei. Ein klassischer Handwerksberuf mit Perspektive, damals im Jahr 1872. Und heute? Die Familiendruckerei Egger gibt es noch immer. Sie hat den Widrigkeiten der Branche getrotzt, weil sie sich auf einen Bereich spezialisiert hat. Sogar zwei Preise hat sie kürzlich abgeräumt.

Zurück ins 19. Jahrhundert. 1895 zog die Familie Egger in das „Haydhaus“ in der Ludwigstraße 157 und vergrößerte den Betrieb mit einem Schreibwarengeschäft und einer Buchdruckerei im Rückgebäude. 1920 zog man direkt an den Hauptplatz und als auch diese Räumlichkeiten zu klein wurden, baute und bezog das Familienunternehmen 1955 ein Haus direkt gegenüber vom Landsberger Bahnhof. Dort ist heute eine Arztpraxis. Im Erdgeschoss residierte die Druckerei, darüber das Schreibwarengeschäft und ganz oben wohnte die Familie, deren Oberhaupt bereits in vierter Generation nicht nur die Geschäftsführung erbte, sondern auch den Vornamen Franz-Xaver.

Dort wuchsen auch die beiden Ururenkel auf, die heutigen Geschäftsführer Xaver (der Fünfte) und Josef Egger. Die Brüder (heute 36 beziehungsweise 31 Jahre alt) erinnern sich noch gut, wie sie als kleine Jungs zwischen den Papierkisten und Rollwagen herumtollten. Damit war es 1990 vorbei: Vater Franz-Xaver (der Vierte) lagerte die Firma aus und baute im Industriegebiet im Landsberger Norden in der Lechwiesenstraße ein neues Druckereigebäude mit modernen Vierfarben-Offsetdruck-Maschinen.

Zuerst machten sie eine Ausbildung, dann studierten sie

Obwohl die Eltern niemals drängten, entschieden sich beide Buben zunächst für eine Ausbildung als Mediengestalter sowie für das anschließende Studium der Druck- und Medientechnik. Direkt im Anschluss stieg zunächst Franz-Xaver als 27-Jähriger 2012 in die Firma ein, fünf Jahre später folgte Bruder Josef. Vater Franz-Xaver zog sich zunehmend zurück und ließ den Söhnen weitgehend freie Hand und ist heute noch beratend tätig.

Die Firma Egger aus Landsberg hat sich auf Verpackungen spezialisiert. Bild: Thorsten Jordan

Im vergangenen Jahrzehnt hat sich die Druck- und Medienindustrie rasant gewandelt. Durch Digitalisierung und Automatisierung der meisten Produktions-, Distributions- und Geschäftsprozesse sind viele kleine Druckereien deutschlandweit von der Schließung bedroht. Von ehemals rund 16.000 Betrieben, so schätzen die Eggers, gibt es heute nur noch knapp die Hälfte. Große Onlinedruckereien setzen auf günstige Massenware. Da kann ein kleiner Familienbetrieb nicht mithalten.

Die Brüder krempelten die Firma komplett um

Relativ schnell entschieden sich die Brüder daher für eine strategische Neuausrichtung der gesamten Firma, nämlich auf die Spezialisierung in einem Nischenbereich und die Fokussierung auf hochwertige und komplexe Verpackungssysteme. Das bedeutete zunächst eine große Investition, vor allem in die Mitarbeiter. Eine Broschüre oder einen Flyer zu drucken, ist eben etwas komplett anderes, als ein ausgeklügeltes Modell zu entwickeln, zu konfektionieren, zu veredeln, zu drucken, zu stanzen und zusammenzubauen. Berufe wie Packmittel- und Medientechnologe sowie CAD-Zeichnerinnen sind gesucht, Quereinsteiger werden fort- und ausgebildet. So hat es die Firma tatsächlich geschafft, sich von 20 Mitarbeitern im Jahr 2011 auf aktuell 52 zu vergrößern.

Mit einem Designer aus dem Landkreis arbeiten die Eggers zusammen

Gleich ob edle Weine, Kosmetik, Karabinerhaken, Handyhüllen, FC-Bayern-Geschenkkartons – „wir haben schon so ziemlich alles verpackt, was es auf dem Markt zu kaufen gibt“, so Xaver Egger bei einem Rundgang durch die Produktionshallen. Neben alten Heidelberg-Druckmaschinen (die heute zum Stanzen verwendet werden), einer Fünf-Farben-Offsetdruck- sowie riesigen Digitaldruckmaschinen gibt es auch eine mehr als zehn Meter lange Faltschachtelklebermaschine. Dort werden die „einfachen“ Schachteln automatisch gefaltet und geklebt. Komplexere Systeme werden an zwei Tischen von acht Arbeiterinnen schrittweise per Hand zusammengebaut.

In der Regel, so erläutert Xaver Egger, schickt der Kunde sein Produkt. Im Betrieb entwickelt man einen Prototypen und findet mit dem Kunden eine individuelle Verpackungslösung. Oft arbeiten die Eggers auch mit renommierten Verpackungsdesignern wie Marc Clormann aus Untermühlhausen zusammen, mit dem sie gemeinsam schon mehrere Design-Awards gewonnen haben.

Mittlerweile hat sich die Anzahl der Mitarbeiter mehr als verdoppelt

Doch damit nicht genug: Die Produktionsräume wurden vergrößert, helle, lichte Großraumbüros entstanden ebenso wie eine firmeneigene Fotovoltaik- sowie eine Wärmerückgewinnungsanlage, Elektrofirmenwagen, dazu in neues Firmenlogo und -design (ebenfalls Clormann), das der 147 Jahre alten EGGER Druck+Medien GmbH einen jungen, frischen Touch gibt. Dazu kommen ein Onlineshop für standardisierte Verpackungen sowie eine weitere eigene Firma, mit der Genussprodukte aus der Region in edlen Verpackungen vermarktet werden. Kein Wunder also, dass das Unternehmen Egger neulich bei den „Druck und Medien Awards“ in Berlin gleich in zwei Kategorien den 1. Platz gewonnen hat: Familiendruckerei des Jahres sowie Verpackungsdrucker des Jahres.