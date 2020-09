vor 33 Min.

Wie eng wird es in den Schulbussen im Landkreis Landsberg?

Plus Der Freistaat will zusätzliche Busse finanzieren. Doch gibt es im Landkreis Landsberg überhaupt genug Fahrzeuge und Fahrer?

Von Thomas Wunder

Vielen Eltern ist die Enge in Schulbussen schon in normalen Zeiten ein Dorn im Auge. Die Corona-Krise verschärft die Situation noch einmal. Um Schüler zum Schulstart auf mehr Busse zu verteilen und damit die Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus im Schülerverkehr zu erhöhen, hat der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, zusätzliche Busse einsetzen zu wollen. Die Kosten für den Einsatz dieser Verstärkerbusse werden vom Freistaat übernommen. Doch gibt es überhaupt ausreichend Busse und Busfahrer? Wir haben uns im Landkreis Landsberg umgehört.

Für die Schülerbeförderung ist der Sachaufwandsträger zuständig – also zum Beispiel für Grund-, Mittel- und Förderschulen die jeweilige Stadt oder Gemeinde, für Realschulen und Gymnasien der Landkreis. Über den Finanzausgleich übernimmt der Freistaat pauschal etwa 60 Prozent der Kosten. Zunächst bis zu den Herbstferien, diese beginnen am 31. Oktober, will der Freistaat den Kommunen die Zusatzkosten für die Verstärkerbusse zu 100 Prozent erstatten, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann ( CSU). Dafür stünden 15 Millionen Euro bereit. Auf diese Weise sollen überfüllte Fahrten verhindert werden.

Auch in Bussen gilt Maskenpflicht

Auch in den Bussen gilt die Maskenpflicht für alle Schüler, teilt das Kultusministerium mit. Das Abstandsgebot sei grundsätzlich einzuhalten. Da dies allerdings im Schulbus nicht durchgängig garantiert werden könne, werde bei bestehender Verpflichtung zum Tragen einer Maske vom zwingenden Einhalten der Abstandsregelung abgesehen.

Abstand halten war in Schulbussen bisher kaum möglich. Nun sollen die Schüler auf mehr Busse aufgeteilt werden. Ob das überall im Landkreis Landsberg funktioniert, ist offen, sagt Dietmar Winkler, der im Landratsamt für den öffentlichen Nahverkehr und damit auch für den Schulbusverkehr verantwortlich ist. Seit vergangener Woche habe er täglich mehrere Anrufe von besorgten Eltern erhalten, die wissen wollten, wie ihre Kinder mit dem Bus in die Schule kommen. Winkler selbst hat bei den Busunternehmen abgefragt, wie viele Busse sie zusätzlich zur Verfügung stellen können.

Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto in die Schule

Für Winkler stellt sich zu allererst die Frage, wie viele Schüler in einem Bus mitfahren können, damit dort die Abstandsregeln einigermaßen eingehalten werden können. Konkrete Handlungsempfehlung dazu gebe es nicht. „Wenn der Bus zu zwei Dritteln voll ist, brauchen wir einen zusätzlichen Bus.“ Das sei sicher. Doch wie viele Kinder und Jugendliche nutzen heuer eigentlich einen Schulbus? Auch diese Frage sei schwer zu beantworten. Winkler geht davon aus, dass viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto in die Schule bringen werden, zumindest in den ersten Wochen. Das habe sich auch in den letzten Wochen des vergangenen Schuljahres gezeigt.

Und dann seien da noch die vielen Schüler der Berufsschule, der Fachoberschule und der Berufsoberschule mit Blockunterricht. Nutzen sie den Schulbus oder nicht? Als Beispiel nennt Winkler die Strecke Geltendorf-Landsberg, auf der normalerweise etwa 30 Schüler befördert werden. „Plötzlich sind dann 90 Schüler im Bus, weil die Berufsschüler auch mitfahren wollen.“

Viele Busfahrer sind in Kurzarbeit

Dietmar Winkler blickt zum Start des neuen Schuljahres also in die berühmte Glaskugel. Zumindest die Abfrage bei den Busunternehmern habe für mehr Klarheit gesorgt. Denn die hätten nicht nur zusätzliche Busse, sondern auch Fahrer. Horst Schnappinger vom gleichnamigen Unternehmen aus Utting nennt das brachliegende Reisebusgeschäft als Grund dafür. Etliche seiner Mitarbeiter seien deswegen in Kurzarbeit und könnten nun wieder, zumindest für zwei Fahrten am Tag, eingesetzt werden.

Horst Schnappinger kann drei bis vier Reisebusse als Verstärkerbusse verwenden. Sie mit einer Kasse umzurüsten, sei zu aufwendig. „Das müssen wir eben in Kauf nehmen“, sagt er. Sein Unternehmen ist im Linienverkehr, aber auch für Gemeinden im Einsatz, die Schüler einer Grund- oder Mittelschule befördern müssen. Als letzten Trumpf habe er noch einen Doppelstockbus in der Hinterhand. Er ist zuversichtlich: „Wir werden das schon schaffen.“

Das Landsberger Busunternehmen Eisele ist im Schulbus- und Linienverkehr zwischen Landsberg und Erpfting unterwegs. Auch die Linie 11 werde um einen weiteren Bus verstärkt, sagt Thomas Eisele. Rund 150 Mädchen und Buben finden in normalen Zeiten in einem Gelenkbus Platz, nun seien zwei Gelenkbusse für die Strecke vorgesehen. Aber auch Eisele glaubt, dass wie vor den Sommerferien weniger Schüler mitfahren werden.

