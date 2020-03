Wie gut ist der Landkreis Landsberg für neue Flüchtlinge gerüstet?

Plus Im Landsberger Landratsamt wird die Lage in Griechenland und der Türkei aufmerksam beobachtet. Mit einer Entwicklung wie 2015 rechnet Landrat Thomas Eichinger nicht. Wie groß die Aufnahmekapazitäten derzeit sind.

Wie können die Zustände auf der Insel Lesbos verbessert werden, wo Zehntausende Flüchtlinge ausharren? Wie wird sich die Lage an der türkisch-griechischen Grenze entwickeln? Muss sich daher auch der Landkreis Landsberg auf die Aufnahme einer größeren Zahl von Flüchtlingen vorbereiten? Im Landratsamt wird die Lage beobachtet. Das LT hat nachgefragt, wie Landrat Thomas Eichinger die aktuelle Situation sieht.

Mit ähnlichen Abläufen wie 2015 rechnet Eichinger momentan nicht. Der Landkreischef verweist dabei insbesondere auf die damals gemachten Erfahrungen: „Wir haben grundsätzlich viele Vorerfahrungen gemacht. Was die Organisation betrifft, sind wir viel besser gerüstet.“ Im Landratsamt sei zwischenzeitlich ein eigenes Sachgebiet für Integration, Asyl und Ausländer geschaffen worden und das Engagement ehrenamtlicher Helfer werde gepflegt, so Eichinger.

Die Container an der Iglinger Straße sind schon fast voll

Je nachdem, wie viele Flüchtlinge in den Landkreis kommen würden, könnte aber die Bereitstellung von Unterkünften eine Herausforderung werden. Die zum Jahreswechsel wieder in Betrieb genommenen Container an der Iglinger Straße in Landsberg seien aktuell zu 90 Prozent belegt, informiert das Landratsamt, die Wohnungen auf dem Fliegerhorst in Penzing zu 70 Prozent. Und die Zahl der dezentralen Unterkünfte wurde seit dem Höhepunkt der Flüchtlingszuwanderung von 114 auf inzwischen nur noch 53 reduziert, nachdem, wie Eichinger betont, die Regierung von Oberbayern entsprechende „klare Vorgaben“ gemacht und auch der Oberste Rechnungshof gefordert habe, zwischenzeitliche Leerstände zu reduzieren.

Jetzt bei einem etwaigen größeren Bedarf so einfach frühere Objekte wieder zu reaktivieren, gehe oft nicht: Denn viele ehemalige Asylunterkünfte seien von den Vermietern inzwischen an anerkannte Flüchtlinge vermietet worden, so das Landratsamt weiter. Den Wohnungsmarkt habe man mit Blick auf die Flüchtlingssituation schon länger im Blick, er sei aber ziemlich „leer gefegt“. Es bestehe aber die Möglichkeit, über die bislang elf Wohnungen hinaus weitere Einheiten auf dem Fliegerhorst-Gelände anmieten zu können. Insgesamt, schätzt der Landrat, werde der Landkreis mit dem vorhandenen Bestand an Unterbringungsmöglichkeiten noch 50 bis 100 Personen aufnehmen können.

Die Soccerhalle soll kein Thema mehr sein

Grundsätzlich, erklärt Eichinger, wolle man auch keine größeren zentralen Einrichtungen wieder aufleben lassen. Unterkünfte wie die Soccerhalle in Kaufering seien kein Thema mehr. Die größere Unterkunft in Bischofsried bei Dießen wurde ebenfalls aufgelöst. Die dortige Immobilie wurde im vergangenen Jahr vom Roten Kreuz zum Verkauf angeboten. Auch wieder Container aufzustellen, würde er „ungern“ tun, sagt der Landrat: Denn da gelinge die Betreuung durch Ehrenamtliche in der Regel nicht so gut. Eichinger verweist auf die inzwischen auch landesweit eingerichteten Ankerzentren, welche die Aufnahme von Asylbewerbern puffern sollen. Allerdings sei diese Pufferwirkung „ohne Wahrnehmung der Öffentlichkeit“ bereits in den vergangenen Monaten weitgehend beansprucht worden. Die Folge: Man sah sich im Landkreis beispielsweise veranlasst, auch die Wohncontainer an der Iglinger Straße entgegen früherer politischer Ankündigungen aufrechtzuerhalten.

90 neue Flüchtlinge in den ersten zwei Monaten

Denn regelmäßig kommen im Landkreis neue Flüchtlinge an: Rund 90 wurden in den ersten zwei Monaten im Jahr dem Landkreis zugewiesen, also wöchentlich rund zehn Personen. Zum Vergleich: In Spitzenzeiten seien dem Landkreis wöchentlich 55 Personen zugewiesen worden. Die bundesweite Verteilung von Flüchtlingen erfolgt nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel: Danach entfallen auf Bayern 15,6 Prozent, davon wiederum 35,6 Prozent auf Oberbayern und davon schließlich 2,6 Prozent auf den Landkreis Landsberg. Das heißt im Grundsatz: Angenommen, in Deutschland müssten 100.000 Flüchtlinge untergebracht werden, wären das für den Landkreis 144. Allerdings: Wie viele Flüchtlinge genau aufgenommen werden müssen, hänge noch von anderen Parametern wie etwa Nationalitäten, Familienverbände und tatsächliche Unterbringungsmöglichkeiten ab. Aktuell erfülle der Landkreis seine Aufnahmequote nicht, heißt es aus dem Landratsamt.

Den derzeit hinzukommenden wöchentlich rund zehn Flüchtlingen stehen zwar auch Wegzüge gegenüber, darüber hat das Landratsamt jedoch keine belastbaren Zahlen. Die aktuell zugewiesenen Personen stammen überwiegend aus afrikanischen Ländern wie Nigeria und Tansania, aber auch aus der Ukraine oder der Türkei, es handle sich sowohl um alleinstehende Personen als auch um Familien.

