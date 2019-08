Wie man Fledermäusen helfen kann

Plus Für den Landkreis Landsberg werden Fledermausbotschafter gesucht. Bei einem Infoabend kommt durch Zufall jemand mit einem kleinen Tier vorbei. Wir liefern Tipps im Umfang mit ihnen.

Fledermäuse sind nur vermeintlich lautlose Jäger, sie können ganz schön laut werden für ein paar Gramm schweres Tierchen. Mit Lauten, die an Zischen und das Tscheckern schimpfender Vögel erinnert, gibt eine Fledermaus bei einer Infoveranstaltung im Landratsamt Landsberg ein Beispiel für die auch akustische Vielfältigkeit der Tiere.

Geplant ist diese Einlage nicht: Dr. Michaela Gerges von der Koordinationsstelle für Fledermausschutz Südbayern sowie Gerhard Däubler und Rainer Fuß von der Unteren Naturschutzbehörde haben zu der Veranstaltung geladen, in der es darum geht, Ehrenamtliche für eine Aufgabe als Fledermausbotschafter zu gewinnen. Überraschend für die Veranstalter ist nicht nur, dass sich über 40 Interessierte einfinden, sondern auch, dass mittendrin ein junges Paar eine Fledermaus vorbeibringt. „Als wir gegen 17 Uhr heimkamen, lag sie auf dem Fenstersims“, erzählt Maximilian Redl, der im Landsberger Osten wohnt, dem LT. Dr. Michaela Gerges untersucht die Fledermaus, kann aber keine äußere Verletzung entdecken. Es handelt sich um eine Zweifarbfledermaus, die selten anzutreffen ist, wie Gerhard Däubler dem LT sagt. Das Tier wird vorsorglich zu einer registrierten Pflegestation gebracht und einige Tage später wieder in die Freiheit entlassen.

Fledermäuse können Krankheiten übertragen

Nicht jeder kann und darf eine kranke oder schwache Fledermaus mit heimnehmen und aufpäppeln. Alle Fledermausarten sind laut Michaela Gerges streng geschützt und dürfen nicht aus der Wildbahn entnommen werden. Wer also ein verletztes oder schwaches Tier findet, kann sich an die Untere Naturschutzbehörde, den Fledermausexperten beim Landesbund für Vogelschutz Landsberg, Michael Comes-Lipps, oder die Koordinationsstelle für Fledermausschutz Südbayern wenden. Übrigens heißt es Obacht geben, wenn man eine Fledermaus berührt. Nur mit Handschuhen, rät Gerges, denn ein Fledermausbiss kann sich entzünden und es gibt die Fledermaus-Tollwut.

Die Münchner Biologin hat über Fledermäuse promoviert und erzählt über die Lebensweise dieser fliegenden Säugetiere. Vermutlich wissen die meisten, dass Fledermäuse ihre Nahrung – in Mitteleuropa ausschließlich Insekten und Spinnen – per Ultraschall-Echoortung registrieren und jagen. „Bei heimischen Arten liegen die Ortungsrufe im Bereich von 18 bis 160 Kiloherz“, erzählt Michaela Gerges. Anhand der spezifischen Jagdlaute ließen sich viele Arten mittels Detektor unterscheiden. Daneben gibt es aber auch Soziallaute, die für den Menschen hörbar sind. Und dabei handelt es sich nicht nur um die anfangs genannten Abwehrlaute sondern auch um Piepsen. "Wie bei jungen Vögeln“, so Michaela Gerges.

Die Tiere halten einen Winterschlaf

Grundsätzlich gilt, dass Fledermäuse einen Winterschlaf in einem Quartier halten, in dem sie vor Frost geschützt sind – oft in großen Gruppen, aber auch alleine. Im Frühjahr kommen sie über Zwischenquartiere zu ihren Sommerplätzen, wobei es je nach Art unterschiedliche Lebensweisen gibt: Bei vielen Arten tun sich Weibchen in Wochenstuben zusammen. Wochenstuben mit 1000 Weibchen finden sich laut Gerges beispielsweise bei der Art „Großes Mausohr“. Doch auch Mauerspalten, Holzverkleidungen und Baumhöhlen reichen manchen Arten aus – schließlich sind die Tierchen gerade Mal fünf bis 30 Gramm schwer. Die Männchen hausen wiederum in Junggesellenquartieren oder sind einzeln unterwegs sein. Im Herbst sind in der Regel Balz und Paarung und danach geht es – teilweise wieder über Zwischenstopps – in die Winterquartiere.