Wie wieder Leben in den Kracherhof einziehen soll

Die Linde Wohngenossenschaft erklärt ihre Ideen für den alten Hof in Eresing. Wie das mehrere Millionen Euro teure Projekt finanziert werden soll.

Von Romi Löbhard

Herrliches, frühlingshaftes Wetter: Würde da überhaupt jemand kommen zu der Infoveranstaltung der Linde Wohngenossenschaft? Die Bedenken waren unbegründet. Im Saal des alten Wirts in Eresing hatten sich rund 50 Besucher eingefunden. Sie alle zeigten reges Interesse am Projekt „Wohngenossenschaft“, das im Kracherhof, einem stattlichen Anwesen mitten in Eresing, in unmittelbarer Nachbarschaft von Kirche und Maibaum realisiert werden soll.

Der Kaufvertrag ist noch ganz frisch

Zunächst berichtete Stefanie Merlin, eine der Initiatorinnen und Gründungsmitglied, von der anfänglichen Idee, „der Hof könnte zukunftsfähig gemacht werden“. Merlin lebt mit ihrer Familie in unmittelbarer Nachbarschaft, hat deshalb miterlebt, wie der Hof nach dem Tod der letzten beiden Bewohner leer stand. Zu zweit hätten sie beschlossen, „wir nehmen die Sache in die Hand“.

Mittlerweile haben sieben Personen die Wohngenossenschaft Linde gegründet und auch der Hof ist seit ein paar Wochen gekauft. „Uns geht es um den Erhalt der Gebäude bei gleichzeitiger Versorgung mit Wohnungen.“ Mittlerweile seien die Planungen dank Architekt und Gründungsmitglied Alfred Sunder-Plassmann schon fortgeschritten. Geplant seien eigene, private Bereiche und Gemeinschaftsräume. Der Hof solle Treffpunkt werden, sagte Gründungsmitglied Dagmar Schmidt. „Wir möchten Verbundenheit mit dem Dorf erreichen und guten Kontakt zu den Eresingern pflegen.“ Idealzustand sei, dass mehrere Generationen unter dem Dach des Hofs leben und sich gegenseitig unterstützen.

Als Bausumme stehen 3,4 Millionen Euro im Raum

Nach Sunder-Plassmanns Präsentation seiner noch nicht endgültig konkretisierten Vorstellungen vom Umbau der Hofstelle sprach Sebastian Neu über Fakten und vor allem - die Finanzierung. So sollen auf einer Gesamtwohnfläche von 740 Quadratmetern sieben Wohnungen in einer Größe zwischen 60 und 140 Quadratmetern entstehen. Es bleiben 60 Quadratmeter Gemeinschaftsfläche, im ehemaligen Stall können 13 Stellplätze geschaffen werden. Als Bausumme wurden 3,4 Millionen Euro veranschlagt.

Es können 1100 Investorenanteile ausgegeben werden, ein Genossenschaftsanteil kostet 500 Euro. Die Aufnahmegebühr für einen Genossen beträgt 100 Euro, zwei Anteile müssen verpflichtend gezeichnet werden. Als angestrebte Rendite (frühestens nach vier Jahren Laufzeit) nannte Neu 1,5 bis 2,5 Prozent.

Für die Wohnungen selbst seien derzeit vom Bund teilweise erhebliche Fördermittel bereitgestellt worden. Mittlerweile wurde ein Flyer entwickelt, eine Homepage ist im Aufbau. Telefonischer Kontakt ist möglich unter der Nummer 0170/3289647 (Sebastian Neu).

Mieter müssen ein Auswahlverfahren durchlaufen

Während der lebhaft geführten Fragen- und Diskussionsrunde ging es um Kriterien und Chancen für den Erhalt einer Wohnung, um Kündigungsfristen für die Mitgliedschaft, um die Befestigung der Hoffläche – und auch darum, ob bei Linde Fachwissen eingeholt werden kann für ähnliche Projekte. Und wie steht es um die Chancen auf eine Wohnung, wenn schon vier der acht Gründungsmitglieder Bedarf angemeldet haben? Dafür werde es ein Auswahlverfahren geben.

Im September 2016 war der Kracherhof erstmals Thema im Gemeinderat Eresing. Grund war damals eine Bauvoranfrage von Architekt Alfred Sunder-Plassmann, nachdem bekannt geworden war, dass die Hofstelle verkauft wird. Sunder-Plassmann war einer der Kaufinteressenten und hatte bereits klare Vorstellungen, wie die Gebäude erhalten werden können und trotzdem modernes Wohnen darin möglich ist. Ende Oktober 2016 beschloss der Gemeinderat dann einstimmig, einen Bebauungsplan für das Areal aufzustellen und für die Zeit der Planung eine Veränderungssperre zu erlassen.

