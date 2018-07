vor 35 Min.

Wo gehen all die Fußgänger hin?

Wie wirkt sich das neue Tosbecken in der Mühlstraße auf die Fußgängerzone in Dießen aus?

Die ersten Daten zur Fußgängerzone in Dießen liegen vor. Doch sie lassen einige Fragen offen. Das Parkleitsystem muss überarbeitet werden.

Von Dieter Schöndorfer

Woher kommen die vielen Menschen, die von den Seeanlagen offenbar zum Untermüllerplatz kommen? Und weshalb gehen viele von ihnen von dort nicht weiter hinein in die temporäre Fußgängerzone? Und welche Wirkung hat das vor Kurzem neue gestaltete Tosbecken auf die Passanten? Das genauer zu analysieren, bekam der Stadt- und Verkehrsplaner Robert Ulzhöfer vom Dießener Gemeinderat mit auf dem Weg. Der Experte hatte einen ersten Zwischenbericht zum Probebetrieb der temporären Fußgängerzone geliefert.

Eine Zählerin fällt aus

Zwei Mal sei bislang von seinen Mitarbeitern gezählt worden, erklärte Ulzhöfer. Einmal vor Beginn der Testphase Anfang Mai und einmal am Wochenende 30. Juni/1. Juli. Ein wenig eingeschränkt seien die Ergebnisse dann doch, gab der Verkehrsplaner zu. Denn eine Zählerin der Verkehrsströme hätte einen Sonnenstich erlitten und fiel daraufhin ersatzlos aus.

Anfang Mai, noch vor Einführung der Fußgängerzone, seien am Samstag (14 bis 20 Uhr) in der Mühlstraße rund 180 Fahrzeuge in jeder Fahrtrichtung (also gesamt 360) gezählt worden, was laut Ulzhöfer „nicht ganz wenig“ sei. Am Sonntag, da wurde zehn Stunden (10 bis 20 Uhr) gemessen, seien es 650 Fahrzeuge gewesen.

Nach Beginn der Testphase gingen diese Zahlen deutlich zurück. So wurden am 30. Juni am Maibaum nur noch 84 Fahrzeuge in Richtung Untermüllerplatz und 63 ausfahrende Fahrzeuge gezählt.

Im Schnitt bleiben die Besucher eine Viertelstunde

Interessanter war für die Gemeinderäte aber die Zahl der Fußgänger, die sich in großer Zahl aus den Seeanlagen in Richtung Untermüllerplatz bewegten, dort aber nicht mehr weiter in die Fußgängerzone hineingingen. Weshalb sind diese Besucher nicht dazu zu bewegen lassen, sich länger in diesem Bereich aufzuhalten? Ulzhöfer hatte eine Verweildauer von durchschnittlich 15 Minuten festgestellt. Er wurde gebeten, dieser Frage in der nächsten Erhebungsphase nachzugehen. Thomas Hackl (Freie Wähler) bat darum, auch die Anwohner und Gastronomen zu deren Erfahrungen zu befragen.

Was Ulzhöfer jedoch schon jetzt mitteilen konnte, war doch eine gewisse Zufriedenheit unter den Besuchern der Fußgängerzone, die eine Befragung am 1. Juli ergeben hatte. Die Passanten seien nahezu ausschließlich in ihrer Freizeit vor Ort, was allerdings niemanden verwunderte. Schließlich sind die Einzelhandelsgeschäfte während der Gültigkeit der Fußgängerzone (Samstag, 14 Uhr bis Sonntag, 20 Uhr) ohnehin geschlossen.

Die kleinen Bildchen auf den Schildern irritieren

Gespannt sein darf man sicherlich auf die Erkenntnisse der nächsten Umfrageperiode, die am Ende der Sommerferien und kurz vor Ende der Testphase Anfang September stattfinden wird. Dann stellt sich auch heraus, ob auch das neue Parkleitsystem Auswirkungen auf die Zahlen haben wird. „Wir sind bemüht, das so schnell wie möglich hinzukriegen“, betont Springer. Denn bislang fehlt die Beschilderung, unter anderem, da Polizei, Straßenbau- und Landratsamt Bedenken wegen der Größe der Vorwegweiser gezeigt haben.

Der Wunsch war eine Breite von bis zu 2,50 Metern gewesen, genehmigen will man aber maximal eine Breite von 1,50 Metern. „Daher haben wir nun die Schilder überarbeitet und vor allem Piktogramme, wie zum Beispiel das für das Münster oder den Bahnhof, weggelassen“, erklärte Ulzhöfer. Geblieben sind nun die Parkplatzhinweise als Schriftzug jeweils auf grünem (See Süd), gelbem (See Nord) und rotem Hintergrund (Münster).

Konsens bestand unter den Gemeinderäten, dass Hinweisschilder auf kleinere Parkplätze wie in der Schützen- oder Eichendorffstraße weggelassen werden, da diese für die jeweiligen Anlieger eine wichtige Rolle spielten.

