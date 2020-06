06:02 Uhr

Wo in Landsberg Erdbeerkumquats und Nadelbäume wachsen

Plus LT-Gartenserie: In Sybille Mecklenburgs Garten in Landsberg fühlen sich mediterrane Pflanzen besonders wohl. Begonnen hat alles mit ein paar Blumenampeln vor dem Hauseingang.

Von Frauke Vangierdegom

Es blüht im ganzen Landkreis Landsberg. Denn hier scheint es besonders viele begabte Hobbygärtner zu geben. Egal ob in den idyllischen Hinterhöfen, Terrassen oder Balkonen von Landsberg oder in den eleganten Gartenanlagen am Ammersee oder den so typischen bayerischen Bauerngärten. Es sind kleine Paradiese, die man so entdecken kann. Vergangene Woche starteten wir mit unserer neuen Serie „Pflanzenpracht im Landkreis“ in einem kleinen Garten in Landsberg. Heute führt uns die Serie nach Landsberg. Gerne können Sie sich bei uns bewerben, wenn Sie selbst oder Ihre Nachbarn einen besonders schönen Garten haben. Schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de. Und es gibt auch was zu gewinnen: Dreider schönsten Gärten erhalten einen Preis, den Gärtnereien aus dem Landkreis spendieren. Die Gärtnereien Scherdi Hofstetten, Geier Weil und Dumbsky Hechenwang sind dabei.

Seit über 40 Jahren lebt Sybille Mecklenburg in ihrem Haus an der Augsburger Straße in Landsberg. Immer wieder verlangsamen Autofahrer ihre Geschwindigkeit, um im Vorbeifahren die Blumenpracht in der Einfahrt zur früheren Fahrschule Mecklenburg zu bewundern. Vor allem in der Vorweihnachtszeit fällt die üppige Weihnachtsdekoration auf, mit der Sybille Mecklenburg Besuchern einen fulminanten Empfang bereitet.

Aber auch jetzt, mit Beginn des Sommers 2020, blüht und grünt es rund um das große Haus auf dem etwa 1000 Quadratmeter großen Grundstück. Der Eingangsbereich zur Straße hin gleicht einer perfekt ausgestatteten Gärtnerei. Blumentopf reiht sich an Blumentopf. Gelbe und rote Zitronen, Kumquat-Bäumchen, Pfirsich-, Aprikosen-, Süß- und Sauerkirschbäume stehen in direkter Nachbarschaft zu Palmen, Tamarillos, Nadelbäumen und Töpfen mit Hortensien und Verbenen.

Kleine Sitzgruppen laden zum Rasten ein

Dazwischen laden kleine Sitzgruppen zum Rasten und Genießen ein. Gut eine Stunde braucht Sybille Mecklenburg, um alle Topfpflanzen zu gießen – zum Glück hat sie da immer wieder eine Hilfe. Wenngleich die Hobbygärtnerin mit großer Freude in ihrem grünen Paradies zugange ist. „Angefangen hat alles mit Blumenampeln, für die mein Mann die Aufhänger am Haus selbst geschmiedet hat“, erinnert sie sich zurück. Im Laufe der Jahre sei das eben immer mehr geworden. Denn sie könne kaum an einer schönen Pflanze vorbeigehen – was gefällt, wird mitgenommen. Irgendwo findet sich im Garten immer noch ein Plätzchen.

Ganz anders präsentiert sich das Gartenparadies hinter dem Haus. Dort ist von den vorne vorbeifahrenden Autos kaum etwas zu hören. Sorgfältig gepflegte Kieswege führen vorbei an einem eisernen Pavillon, an dem sich eine Kletterhortensie ihren Weg nach oben sucht. Darunter steht eine gemütliche Sitzgruppe. Von dort schweift der Blick über den runden Pool und den Rasen hinüber zu Kletterrosen und kleinen Rabatten. Überall blüht etwas. „Das ist das ganze Jahr so“, freut sich Sybille Mecklenburg.

Haselnusssträucher, Pfingstrosen, eine Erdbeerguave aus Peru, Kiwipflanzen und immer wieder Rosen in den verschiedensten Formen und Farben begegnen dem Besucher auf seinem Weg durch den Garten. Umrahmt von einer hohen Hecke ist dort eine Ruheoase inmitten der Stadt entstanden. Verschiedene tönerne und eiserne Figuren – darunter viele Katzen – säumen den Weg und die Rabatte. An einer Ecke des Grundstücks, unter einem großen Baum, hat Mecklenburg ihren geliebten Kater Maxi im vergangenen Jahr begraben müssen. Mit Hingabe und Liebe pflegt sie das kleine Grab, während die Katze des Nachbarn durchs Grundstück streift. „Ich liebe Katzen“, sagt sie. „Und die Tiere lieben mich“, ist sie überzeugt. Unter ihrer Obhut sind schon viele Tauben, Krähen oder Igel wieder aufgepäppelt worden.

Am liebsten sitzt Sybille Mecklenburg mit Sohn Axel und dessen Lebensgefährtin Kerstin Zimmermann, die gleich nebenan wohnen, vor dem Haus inmitten der vielen, teils exotischen Topfpflanzen und genießt die sommerlichen Abendstunden. Kerstin Zimmermann hat sich von der Leidenschaft für Topfpflanzen anstecken lassen – vor ihrer Eingangstür haben sich längst auch unzählige Töpfe mit den unterschiedlichsten, ebenfalls oft sehr exotischen, Pflanzen versammelt. Das Kleinklima vor der einstigen Fahrschule Mecklenburg scheint optimal für wärmeliebende Palmen, Obstbäume und Blumen zu sein. Beide Frauen sagen wie aus einem Mund: „Das ist alles keine Arbeit, das macht einfach nur Freude.“ Beim Anblick dieses einzigartigen Kleinods in Landsberg, glaubt man das sofort.

