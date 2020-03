vor 19 Min.

Wohnungsbau: Hartmann fragt Regierung

Kann auch ein städtisches Unternehmen Staatsgelder erhalten, oder ist dies nur der Stadt selber möglich? Darüber herrscht seit Monaten Unklarheit in Landsberg

Seit Monaten tobt im Landsberger Stadtrat ein Glaubensstreit: Kann die Stadt auch dann staatliche Fördergelder für den Bau von Wohnungen erhalten, wenn sie diese nicht unmittelbar selbst errichtet, sondern dies einem städtischen Kommunalunternehmen (KU) überlässt? Jetzt will Stadtrat Ludwig Hartmann (Grüne) für Aufklärung sorgen: In seiner Eigenschaft als Landtagsabgeordneter hat er dazu eine Anfrage an die Staatsregierung gerichtet.

In der Januar-Sitzung des Stadtrats präsentierte der Rechtsanwalt und frühere Bürgermeister von Pullach, Dr. Stefan Detig, das besagte KU-Modell, das er bereits mit mehreren Kommunen umgesetzt habe, die mit diesem Modell auch in den Genuss einer 30-prozentigen staatlichen Förderung aus dem Kommunalen Wohnraumförderungsprogramm (KommWFP) gekommen seien. Was zum Beispiel die UBV im Stadtrat auch für auf Landsberg übertragbar hält, sieht Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) erheblich skeptischer. Er habe bislang keine verbindliche Auskunft der Regierung über diese Frage erhalten. Selbst wenn jetzt ein Zuschuss an die Stadt gewährt werde, die diesen dann an das Kommunalunternehmen weiterreicht, sei die Frage, ob eine solche Praxis nicht irgendwann vom Obersten Rechnungshof beanstandet werde und die Stadt das Geld zurückbezahlen müsse.

Nachdem man bei diesem Thema auch in der Februar-Sitzung im Stadtrat auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen war, bot Ludwig Hartmann an, eine schriftliche Anfrage im Landtag einzureichen. „Es muss sichergestellt werden, dass die Stadt nicht auf Kosten sitzen bleibt, die ein etwaiger Förderentzug nach sich zöge. Wir wollen langfristig bezahlbaren Wohnraum sichern. Dafür brauchen wir wasserdichte Vorgaben des Freistaats.“

Konkret will Hartmann wissen, ob die Richtlinien des KommWFP auch dann eingehalten sind, wenn zum Beispiel die Kommune Eigentümerin der Grundstücke bleibt und das Kommunalunternehmen wirtschaftlicher Eigentümer der zu bauenden Wohnungen wird. Außerdem wird die Staatsregierung gefragt, ob und innerhalb welcher Zeit aufgrund einer Prüfung des Rechnungshofs ein Förderbescheid aufgehoben werden kann und wie sichergestellt wäre, dass die betroffenen Kommunen nicht auf den Kosten der gestrichenen Zuschüsse sitzen bleiben. Der Fragenkatalog muss laut Hartmann binnen vier Wochen beantwortet werden. (ger)

