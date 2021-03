vor 17 Min.

Ziehen Rocker in den Lustberghof bei Denklingen ein?

Ist der Lustberghof in Denklingen an Rocker verkauft worden? Zuletzt gab es immer wieder entsprechende Gerüchte.

Von Christian Mühlhause und Margit Messelhäuser

Die Gerüchteküche brodelt in Denklingen: Ist der Lustberghof an die Rockergruppierung Bandidos verkauft worden? Aktuell befindet sich dort ein griechisches Restaurant. Nach den Hell Angels sind die Bandidos der größte Rockerclub in Deutschland. Beide Gruppierungen haben in der Vergangenheit auch schon im Zusammenhang mit Straftaten bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Gemeinde Denklingen, die Pächter des Lustberghofs, Rocker und der Besitzer des Gebäudes nehmen dazu Stellung.

Bei den Interessenten handelte es sich nach Informationen unserer Zeitung um Supporters – einen Club, der die Bandidos unterstützt – aus Starnberg. Diesen sei das Vereinsheim in Türkenfeld gekündigt worden, weswegen sie nach einer Alternative suchen mussten, sagen mehrere Quellen.

Investor macht Bauvorstellung in Denklingen

Das Gerücht kennt auch Denklingens Geschäftsstellenleiter Johann Hartmann, widerspricht aber, dass dort die Rocker einziehen. Das Gebäude gehöre einem Investor in Dachau, und Vorverkaufsanfragen würden über den Tisch des Bürgermeisters gehen, informiert er. „Da wäre der Notartermin aber schon vorbei“, so Hartmann. Was den Lustberghof betreffe, so habe der Investor vor Weihnachten noch eine Bauvorstellung gemacht, deshalb geht Hartmann davon aus, dass demnächst ein Bauantrag gestellt wird. „Der Investor will wohl die Gaststätte ertüchtigen.“

Was den Verkauf betrifft, hat sich auch der Eigentümer des Lustberghofs beim Landsberger Tagblatt gemeldet, und er bestätigt, sich dort im vergangenen Sommer mit drei Personen getroffen zu haben. „Es waren Rocker, aber ich weiß nicht, ob sie zu einer Gruppe gehören“, so der Eigentümer aus Dachau. Die Personen hätten sich das Gebäude angeschaut und „wir haben ein Bier zusammen getrunken“, aber, so der Besitzer, es sei das erste und letzte Treffen gewesen.

Unklare Situation nach erstem Corona-Lockdown

Nach dem ersten Lockdown sei nicht klar gewesen, wie es mit dem aktuellen Pächter weitergehen würde, deshalb sei es zu dem Treffen gekommen. Es sei die Rede davon gewesen, dass die Rocker ein neues Clubhaus suchten. „Ich habe es mir angehört“, so der Besitzer. Aktuell aber bleibe er der Eigentümer des Lustberghofs – und Vasileios Kalogiannis der Pächter.

Vor gut zwei Jahren hat Kalogiannis den Lustberghof gepachtet und führt seitdem dort sein Lokal Taverne Vasili. „Wir haben auch davon gehört, dass sich eine Rockergruppe für das Haus interessiert“, sagt Sylwia Kalogiannis. Erstmals seien diese Gerüchte bereits während des ersten Lockdowns im vergangenen Frühjahr aufgekommen. Aber man habe mit dem Besitzer des Hauses einen sehr guten Kontakt, und „wir haben einen unbegrenzten Vertrag“, so die Wirtin.

Pächter kämpfen um Taverne Vasili

Jetzt werde es das dritte Jahr, in dem sie und ihr Mann die Taverne Vasili betreiben. „Auch wenn es momentan sehr schwierige Zeiten sind: Wir wollen weitermachen, und unser Vermieter würde so etwas sicher nicht hinter unserem Rücken tun.“ Man habe so viel Kraft und Herz in die Gaststätte gesteckt, das wolle man nicht aufgeben. Momentan haben die Kalogiannis wie alle anderen Gaststätten nur Essen to go im Angebot – von Freitag bis Sonntag ist die Taverne zeitweise geöffnet. Und ansonsten hofft man auf bessere Zeiten.

Und die Rocker? Auf Nachfrage unserer Zeitung in Starnberg heißt es, dass diese „schon wo anders was gefunden“ hätten. (mm/chmü)

