vor 39 Min.

Zoff um Proberäume für Landsberger Musikbands

Für die Zeit nach dem Lockdown sucht Landsbergs Kulturreferent Axel Flörke Proberäume für Musiker und fragt bei der Stadt nach. Die Antwort, die er im Kulturausschuss erhält, gefällt ihm gar nicht.

Von Thomas Wunder

Die Bandkultur in Landsberg ist vielfältig. Doch vielen jungen Musikern fehlen Räume, in denen sie gemeinsam proben können. Zwar bietet die Stadt im Jugendzentrum einen Raum an, der von mehreren Bands genutzt wird, doch ansonsten sind die Musiker auf Privaträume angewiesen. Kulturreferent Axel Flörke (Landsberger Mitte) und sein Stadtratskollege Lennart Möller (Grüne) schlugen der Verwaltung daher vor, zwei städtische Gebäude zu untersuchen. In der jüngsten Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses fragte Flörke nach, ob dort Proberäume Platz hätten. Doch die Antwort von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) stellte Flörke nicht zufrieden und führte zu einer deutlichen Kritik an der Verwaltung.

Wie Doris Baumgartl sagte, wurden das ehemalige Jesuitenkolleg und die Alte Wache im Frauenwald seit Mitte vergangenen Jahres von der Verwaltung als mögliche Standorte für Proberäume untersucht. „Die beiden Standorte drängen sich auf, aber wie so oft steckt der Teufel im Detail“, sagte die Oberbürgermeisterin in der Sitzung. Denn beim Jesuitenkolleg sorge der Brandschutz für Probleme und bei der Alten Wache sei eine dauerhafte Nutzung nicht möglich, weil dort eine baurechtliche Grundlage fehle.

"Sie sollten der Verwaltung Dampf machen"

Mit dieser Antwort zeigte sich Axel Flörke gar nicht zufrieden. „Mir scheint, der Teufel steckt nicht im Detail, sondern in der Verwaltung“, sagte er. Er könne sich erinnern, dass vor einigen Jahren in einer Notsituation mehrere Frauen aus Afrika vorübergehend eine Unterkunft im Jesuitenkolleg gefunden hätten. Damals hätten brandschutzrechtliche Bedenken auch nicht die große Rolle gespielt. „Sie sollten der Verwaltung Dampf machen“, sagte Axel Flörke an die Oberbürgermeisterin gerichtet. Denn Räume, die dauerhaft leer stehen, würden über kurz oder lang vergammeln.

„Es liegt nicht an der Verwaltung“, sagte Doris Baumgartl. Man wolle sehr wohl die rechtlichen Voraussetzungen für eine Nutzung schaffen, das sei die Aufgabe der Stadt. Es müssten aber auch Lösungen für Brandschutz, Heizung, Wasseranschluss oder Versicherung gefunden werden. Die Nutzung müsse auf einer rechtlich fundierten Grundlage stehen, schließlich stehe die Stadt auch in der Haftung, wenn etwas passiert. Das gelte auch für die Alte Wache im Frauenwald.

In Landsberg sind mehrere Bands auf der Suche

Tom Bohn (FDP) lenkte die Diskussion in eine andere Richtung. In Industrie und Gewerbe stünden derzeit etliche Räume leer, die von Bands genutzt werden könnten. Vielleicht könne die Stadt bei Privatpersonen anfragen, ob Proberäume vermietet werden können. Auch Lennart Möller bat darum, zu erfragen ob es weitere Räume gibt, egal, ob private oder städtische. Wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagte, seien mehrere Bands auf der Suche nach Proberäumen. Vor allem für Musiker, die gerade erst eine Band gegründet hätten, sei dies extrem schwierig.

Im Jugendzentrum in der Spöttinger Straße in Landsberg steht Musikbands ein Proberaum zur Verfügung. Bild: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Im Jugendzentrum der Stadt gibt es derzeit einen Proberaum, den sich acht Bands teilen, sagt Matthias Faber, der Leiter des Jugendzentrums auf Nachfrage unserer Zeitung. Aufgrund der Corona-Pandemie werde derzeit zwar nicht geprobt, aber für die Zeit danach sei der Bedarf nach mehr Räumen sicherlich da. Faber ist allerdings der Meinung, dass zunächst abgefragt werden sollte, was die Musiker wirklich benötigen. Im neuen Jugendzentrum, das, wie berichtet, bis Ende 2023 an der Lechstraße errichtet werden soll, sei neben klassischen Proberäumen auch ein Raum für elektronische Musik vorgesehen, der unter anderem mit DJ-Equipment ausgestattet werde.

Der aktuelle Proberaum im Jugendzentrum sei vor allem für Anfängerbands ideal. Musikbands, die mehrmals die Woche proben, stoßen laut Faber dort allerdings an ihre Grenzen. Er weiß von einigen Musikern, die sich deswegen im privaten Umfeld nach geeigneten Proberäumen umsehen. Auch wenn derzeit noch nicht geprobt werden darf, bietet Matthias Faber schon jetzt seine Hilfe bei der Suche nach einem Proberaum an. So gebe es unter anderem Kontakte zu Unternehmen in Landsberg, die Räume zur Verfügung stellen. Interessenten könnten sich im Jugendzentrum melden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen