vor 29 Min.

Zu Besuch auf den Türmen der Stadt

Ab Mai ist das Bayertor offen

Ab Mai können die Türme der Stadt wieder besichtigt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Das Bayertor kann von 1. Mai bis zum 31. Oktober täglich, außer montags, von 10.30 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden. Der Jungfernsprungturm kann am 2. Juni, 4. August und 6. Oktober von 14 bis 16 Uhr besichtigt werden. Eine Stadtführerin informiert dabei über die Geschichte des Turmes und seine Legenden.

Der Schmalzturm kann im Rahmen der neuen Stadtführung „Treppauf-Treppab, Landsbergs Türme und Tore“ besucht werden. Bei der Führung werden drei Türme der Stadt erklommen. Landsberg erfreut sich einer fast unversehrten Stadtmauer mit Türmen und Toren. Mehr darüber kann man am Sonntag, 5. Mai, 7. Juli und 8. September ab 14 Uhr erfahren. Die Führung fordert eine gewisse Kondition der Besucher. Denn es geht quer durch den oberen Teil der Altstadt, vorbei an besonders schönen Abschnitten der Stadtmauer, hoch hinauf auf das Bayertor, den Jungfernsprung sowie den Schmalzturm. Der Treffpunkt ist am Historischen Rathaus. Um telefonische Voranmeldung wird gebeten (08191/128-246).

Der Mutterturm ist Teil des Herkomer Museums und kann im Rahmen eines Museumsbesuchs besichtigt werden. Von Mai bis Oktober hat das Museum von Dienstag bis Sonntag, von 13 bis 18 Uhr, geöffnet. Heuer kann man sich im Rahmen der Stadtführung „Malerfürst und Visionär“ durch das Museum sowie den Mutterturm führen lassen und erfährt viel über die Kunst, Geschichte und das Schicksal der Familie Hubert von Herkomers. Am Samstag, 4. Mai, 24. August und 12. Oktober, ab 15 Uhr ist der Treffpunkt am Mutterturm (begrenzte Teilnehmerzahl, um Voranmeldung wird gebeten). (lt)

Themen Folgen