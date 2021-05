Finanzspritze für den Hochbau

Der Freistaat unterstützt mehrere Gemeinden im Landkreis Landsberg bei Bauprojekten in Schulen und Kindergärten

Gute Nachrichten haben die SPD-Landtagsabgeordnete Ruth Waldmann und der CSU-Landtagsabgeordnete Alex Dorow für eine Reihe von Kommunen in der Region, die eine staatliche Förderung für ihre Hochbaumaßnahmen in Gesamthöhe von 3,4 Millionen Euro erhalten werden.

Bei den Geldern handelt es sich um Mittel im Rahmen des bayerischen kommunalen Finanzausgleichs, mit denen der kommunale Hochbau gefördert wird. Im Einzelnen profitieren folgende Baumaßnahmen im Landkreis:

Die Gemeinde Apfeldorf erhält zum Umbau der Kindertageseinrichtung für weitere Kindergartenplätze 67000 Euro.

Zur Anmietung von Containern bis zur Fertigstellung der Erweiterung am Kindergarten Dettenschwang gehen 3753 Euro an den Markt Dießen. Zur Erweiterung des Kindergartens in Dettenschwang gehen 36000 Euro an den Markt.

164000 Euro bekommt die Gemeinde Eresing zum Umbau und zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung.

An die Gemeinde Finning fließen 40000 Euro zum Neubau eines Kindergartens mit Kinderkrippe am Gemeindezentrum.

Für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung Don Bosco gehen 268000 Euro an die Gemeinde Kaufering. Außerdem fließen 39000 Euro für die Generalsanierung der Sporthalle und der Freisportanlagen für den Schulsport.

Die Stadt Landsberg erhält einen Baukostenzuschuss zum Neubau der Kindertageseinrichtung am Wiesenring in Höhe von 25000 Euro. Finanzmittel in Höhe von 219000 Euro fließen zur Generalsanierung des Klassentrakts der Mittelschule Landsberg.

An den Landkreis selbst gehen laut den Pressemeldungen für den Ankauf und die Generalsanierung der Lechsporthalle am Ignaz-Kögler-Gymnasium 305000 Euro. 19000 Euro bekommt der Landkreis zur Ausstattung der Beruflichen Schulen Landsberg für Lagerlogistik. Außerdem erhält der Landkreis für die Generalsanierung und Erweiterung der Wolfgang-Kubelka-Realschule Schondorf rund 1,8 Millionen Euro.

Für die Anmietung von Containern zur temporären Unterbringung des Kindergartens Prittriching erhält die Gemeinde 9044 Euro.

97000 Euro fließen an die Gemeinde Pürgen zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung.

Die Gemeinde Thaining erhält zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung 254000 Euro.

119000 Euro gehen an die Gemeinde Weil für den Neubau der Kindertageseinrichtung. (lt)