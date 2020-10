18:12 Uhr

Zwei Firmen, ein neuer Standort in Landsberg

Plus Im Landsberger Frauenwald entstehen Büro-, Lager- und Produktionsflächen der Firma Lechpack. Doch das ist nicht alles. Was der Online-Händler emtrada dort mit seinen Shishas plant.

Von Thomas Wunder

Mit einem offiziellen Spatenstich hat das Landsberger Verpackungsunternehmen Lechpack feierlich den Grundstein für den Neubau von Büro-, Lager- und Produktionsflächen im Frauenwald gelegt. Gleichzeitig erhält das Partnerunternehmen emtrada, das unter anderem Shishas vertreibt, eine Zentrallagerfläche für knapp 1000 Paletten. Die Fertigstellung ist für Sommer nächsten Jahres vorgesehen.

Seit über zehn Jahren ist Lechpack eigenen Angaben zufolge erfolgreich in der Verpackungsindustrie unterwegs. Mit dem Neubau an der Franz-Kollmann-Straße, westlich des Sägewerks von Ilim Timber, erfüllt sich Geschäftsführer Dominic Grimm einen kleinen Traum. Das Produktportfolio reicht von einfachen Umzugskartons und Versandkartonagen bis zu maßgeschneiderten Wellpappzuschnitten. „Die Verpackung ist das Gesicht der Marke unserer Kunden, sie schützt und präsentiert das Produkt gleichermaßen. Wir arbeiten stetig an der Optimierung unserer modernen Verpackungslösungen und an neuen Innovationen für unsere Auftraggeber“, so Grimm. Dafür brauche es jedoch Platz und die richtigen Rahmenbedingungen. Das Architekturteam des österreichischen Generalübernehmers Peneder habe den Neubau geplant. „Wir werden in der Lage sein, noch effizienter und schneller Kartonagen in kleinster Stückzahl an unsere Kunden liefern zu können“, so Grimm.

Die ehemalige Pöttinger-Halle steht jetzt auf dem neuen Gelände der Firma Lechpack. Bild: Thorsten Jordan



Auch Moritz Schütze, Geschäftsführer von emtrada, profitiert vom Neubau. Auf 900 Quadratmetern lässt er ein Zentrallager errichten, das als Umschlagsort für den internationalen Versand seiner Shishas dienen soll. Im vorderen Teil des Neubaus sind die 400 Quadratmeter große Produktion und das knapp 300 Quadratmeter große Büro des Verpackungsexperten Lechpack beheimatet. Verbunden sind die beiden Lager der Firmen durch eine gemeinsame Logistikfläche von rund 300 Quadratmetern.

Pöttinger-Halle wurde in Landsberg neu aufgebaut

„Von der ersten Minute an war uns klar, dass wir für die beiden jungen und dynamischen Unternehmer ein gemeinsames Objekt planen müssen, das viel Flexibilität in den Erweiterungsszenarien zulässt“, sagt Harald Setka aus dem Architekturteam von Peneder über den neuen Betriebsstandort. Als herausfordernd stellte sich die Einbindung der bestehenden Halle – Lechpack hat die Halle des Pöttinger-Servicesstützpunkts erworben und im Frauenwald neu aufgebaut – und die bereits vorhandene Zufahrt in den Neubau heraus. Dabei sei der Altbestand so berücksichtigt worden, dass potenziellen Erweiterungen nichts im Wege steht. „Theoretisch können die Lager- und Produktionsflächen verdoppelt beziehungsweise sogar gespiegelt werden – dies ermöglicht die zentral geplante Logistikachse“, sagt Harald Setka.

Der den Bürotrakt umspannende rote Rahmen verleihe dem Baukörper Raum und Größe. Die Innenarchitektur vermittle selbstbewusste Dynamik und Weite. Die großen, nach Süden ausgerichteten Fenster geben den Blick in die Umgebung frei. Begegnungen auf der geplanten Terrasse und im Gemeinschaftsraum fördern Kreativität und Austausch unter den Mitarbeitern.

So soll der neue Firmensitz der Landsberger Firma Lechpack einmal aussehen. Bild: Peneder

Die Firma Lechpack hat laut Geschäftsführer Dominic Grimm aktuell 15 Mitarbeiter. Nach Bezug des Neubaus werde der bisherige Standort in der Rankinestraße im Frauenwald aufgegeben. Mit mittlerweile zehn Jahren Erfahrung in der Verpackungsindustrie sei der Betrieb ein kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner für innovative und vielfältige Verpackungslösungen. Stets gelte die Zielsetzung, die jeweilige Verpackung optimal an die Produkte und Prozesse der Kunden anzupassen. Egal ob der Auftraggeber sein Produkt sicher schützen oder attraktiv präsentieren möchte.

Ware für Raucher in ganz Europa

Der Online-Händler emtrada konzentriert sich auf den europaweiten Vertrieb von Raucherbedarf und betreibt unter anderem eigenen Angaben zufolge den führenden Onlineshop für Shishas und Zubehör. Im Sommer 2016 hat das Unternehmen ein hochmodernes Logistikzentrum in der Fahrenheitstraße im Frauenwald errichtet – bestehend aus einer Halle von 740 Quadratmetern und Büroräumlichkeiten mit 560 Quadratmetern.

