Zwei Frauen vom Lechrain auf den Spuren der indischen Christen

Plus Gisela Klöck aus Reichling reist für fünf Wochen nach Indien. Was sie dort vorhat und warum sie trotz der angespannten politischen Lage keine Angst hat.

Gisela Klöck hat ihren Rucksack schon gepackt. Sie wird am 8. Januar für fünf Wochen ihren Lebensmittelpunkt vom beschaulichen Reichling nach Indien verlagern. Die 57-Jährige wird sich zwar auch Sehenswürdigkeiten ansehen, der Grund ihrer Reise ist aber ein anderer.

Klöck ist gläubige Christin und besucht mit einer Freundin Missionsstationen, Schulen und das Priesterseminar der Pilar-Patres, die seit Jahren die Pfarreiengemeinschaft Vilgertshofen-Stoffen geistlich betreuen. Klöck wird sich unter anderem mit Pater Steevan D’Souza treffen, der elf Jahre in Vilgertshofen arbeitete und jetzt in der Millionen-Metropole Bangalore wirkt und lebt. In Indien leben 27,8 Millionen Christen. Dies entspricht einem Bevölkerungsanteil von 2,3 Prozent.

Vor Ort wurden Spendengelder gesammelt

„Für mich ist es eine faszinierende Erfahrung. Viele Menschen in Indien leben in Armut und sind sehr zufrieden und gastfreundlich, auch wenn sie wenig haben“, berichtet sie von ihren bisherigen Begegnungen. Sie reist bereits zum vierten Mal nach Indien. Dass sie dort bewusst mit viel Armut konfrontiert wird, hat auch mit dem Konzept der Pilar-Patres zu tun. Diese würden vor allem dorthin gehen, wo die Ärmsten und niedersten Kasten – die Dalits (Unberührbare) – lebten und sich dort neben ihrer Missionierungsaufgabe auch um den Aufbau von Infrastruktur kümmern, beispielsweise mit Schulen, Waisenhäusern und Missionsstationen.

„Wenn eine Missionsstation etabliert ist, übergeben die Patres sie an andere Orden wie die Franziskaner und fangen an einem neuen Standort wieder bei null an. So einen Anfang durfte ich bei der letzten Reise besuchen“, sagt die Reichlingerin. Die Patres lebten dort anfänglich in sehr bescheidenen Verhältnissen. Sie hätten in der Regel nur einen Raum, in dem sich das Bett, die Toilette und die Küche befinden. Der Schulunterricht finde in gemieteten Häusern, in denen auch Messen gefeiert werden, statt, berichtet die 57-Jährige.

Die Arbeit der Priester unterstützen neben Klöck auch andere Mitstreiter mit Spendengeldern, die beispielsweise beim jährlichen Solidaritätsessen in Vilgertshofen zusammengekommen sind. Solidarität ist auch etwas, das die Pilar-Patres großschreiben, verweist sie. Diese verteilen sechsmal die Woche 100 Essen an Bedürftige in Kalkutta. „Dieser gelebte Glaube, in jedem Armen Christus zu begegnen, beeindruckt mich zutiefst“, so Gisela Klöck.

Übernachtet wird nur in kleinen Unterkünften

Auch sie und ihre Freundin werden sich während der Reise einfache Unterkünfte zum Schlafen vor Ort suchen und nicht in teuren Hotels übernachten, dort sei es ihr zu touristisch, äußert sie. Spendengeld will die Reichlingerin vor Ort weitergeben. Gebucht haben Klöck und ihre Freundin Brigitte Merkl nur die Flüge und die Zugtickets. Alles andere ergebe sich dann vor Ort. Teils gewähren oder vermitteln ihnen die Patres Unterkünfte.

Angetan ist sie auch von dem Mix aus ehrfürchtigen Wortgottesdiensten und der Gemeinschaft danach, wenn die Stühle aus der Kirche geräumt werden und gemeinsam getanzt wird. Bei einer ihrer vorherigen Reisen war Klöck bei einem Jugendgottesdienst auf der Inselgruppe der Andamanen dabei, der um 9 Uhr begann und nach Messe, Tanz gemeinsamem Kochen und Essen, Spielen und Singen erst um 16 Uhr endete. „Das ist eine viel intensivere Erfahrung als in Deutschland, wo nach der Kirche alle wieder nach Hause gehen. In Indien haben Christen keine anderen Räume und Möglichkeiten zum Zusammenkommen.“

Nach der Reise wird sie einen Vortrag halten

Aber hat Klöck nicht auch Angst angesichts der Armut und der Nachrichten aus Indien? Immer wieder wird über Vergewaltigungen und Morde an Frauen berichtet und die Stimmung im Land gilt derzeit als aufgeheizt. Es gab Tote bei Protesten. Hintergrund ist, dass die hindu-nationalistische Regierung mehrere Maßnahmen plant oder beschlossen hat, durch die sich vor allem die 200 Millionen Muslime in ihren Rechten beschnitten sehen. Dazu gehören unter anderem die Aufhebung der Autonomie Kaschmirs und ein neues Einbürgerungsgesetz, das verabschiedet werden soll.

Klöck beobachtet die Spannungen mit Sorge, fühlt sich bei den Patres aber sicher. „In Barcelona würde ich mir mehr Sorgen machen, dass ich ausgeraubt werde, bisher haben wir keine beängstigenden, aber viele bedrückende Situationen erlebt. Außerdem führt uns unsere Reise diesmal in den reicheren und sichereren Süden.“

Wenn Gisela Klöck und ihre Mitstreiterin aus Indien zurückgekehrt sind, wird sie ihre Erlebnisse aufbereiten und wie auch schon nach den vergangenen Reisen Vorträge darüber halten.