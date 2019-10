00:30 Uhr

Zwei Maler, zwei Welten

Die Bilder von Walter Hiebler und Antje Okroi könnten unterschiedlicher nicht sein. Zu sehen sind sie im Taubenturm

Von Romi Löbhard

Im Taubenturm in Dießen sind derzeit Bilder von zwei Malern ausgestellt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der Turm mit seinen drei Etagen bietet dafür allerdings den perfekten Rahmen. Besucher erwartet in den unteren beiden Räumen ruhige, stimmungsvolle Malerei von Walter Hiebler. Er hat Orte und Landschaften zwischen Ammersee und Lech auf die Leinwand gebannt. Im obersten Stock ist der Betrachter gefordert. Dort dominiert Figürliches, hart an der Realität Gemaltes von Antje Okroi.

Er sei viel mit der Kamera unterwegs, erzählt Hiebler. Damit fängt der gebürtige Dießener Stimmungen ein. Diese findet er nicht nur in der Natur, wo er mit seiner Kamera auch kleine Freuden wie eine Seerose entdeckt und festhält. Der 55-Jährige hat ebenso ein Faible für alte Häuser, für den weiten Blick über Land hin zu in der Ferne hochragenden Kirchtürmen. Die Bilder werden am Computer bearbeitet, zuweilen nimmt Hiebler, wie er erzählt, Teile mehrerer Aufnahmen und fügt sie zu einer neuen Sicht zusammen. „Figuren sollen möglichst vermieden werden.“ In den beiden Stockwerken des Taubenturms ist auch nur ein Bild ausgestellt, auf dem Personen zu sehen sind.

Es geht um Weite und Nähe. Beruhigendes Grün ist wichtig, und Wasser. Dieses Element findet sich auf fast allen ausgestellten Werken. Ist kein Wasser in der Nähe gewesen, dann hat Hiebler das sich im See spiegelnde Blau des Himmels eben auf einer Straße, dem Platz vor einem Haus festgehalten. Walter Hiebler malt vornehmlich in Öl, zuweilen auch Aquarell. Die Rahmen für seine Bilder in verschiedenen Formaten macht er ebenfalls selbst.

Die in München geborene und aufgewachsene Künstlerin Antje Okroi, von der im obersten Stockwerk Bilder ausgestellt sind, ist 2018 im Alter von fast 57 Jahren verstorben. Okroi war die Partnerin von Walter Hiebler, ihr plötzlicher Tod habe ihn sehr getroffen, erzählt Hiebler. Die gemeinsame Ausstellung sei noch zusammen geplant und vorbereitet worden. Jetzt gibt es diese posthum.

Antje Okroi hatte sich vor allem der figürlichen Malerei verschrieben. Frauenkörper hat sie mit grobem Duktus, beinahe brachial und sehr real auf die Leinwand gebracht. Porträtstudien zeugen von einem starken Hineinfühlen in die Charaktere der Dargestellten. Dieser Eindruck entsteht auch bei dem malerischen Blick der Künstlerin in einen Hühnerhof. Eine Segelregatta, ein Musikinstrument kurz vor seinem Einsatz, Antje Okroi war eine vielseitig interessierte Malerin. Eines zieht sich aber durch die in Dießen gezeigten Bilder: Okroi hat stets mit breitem Pinselstrich gemalt, hat Motive scheinbar achtlos, beinahe gewalttätig auf die Leinwand gebracht. Das setzt großes Können und Verständnis für Malerei und Kunst an sich voraus.

„LebensART“, Malerei von Antje Okroi und Walter Hiebler, Taubenturm in Dießen, Öffnungszeiten bis einschließlich 13. Oktober samstags und sonntags jeweils von 12 bis 18 Uhr.

