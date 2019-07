vor 53 Min.

Zwei große Kindergarten-Baustellen

Mithilfe von Stadt und Freistaat soll im nächsten Jahr der Heilig-Kreuz-Kindergarten saniert werden. Zugleich wird eine neue Tagesstätte am Reischer Talweg gebaut. Der Plan dafür wurde jetzt gebilligt

Von Gerald Modlinger

Auf die Stadt Landsberg kommen im nächsten Jahr zwei größere Investitionen in Kindertagesstätten zu: In der jüngsten Stadtratssitzung wurde zum einen der Projektbeschluss für eine neue Einrichtung am Reischer Talweg für vier Krippen- und zwei Kindergartengruppen beschlossen. Außerdem will die katholische Stadtpfarrkirchenstiftung Mariä Himmelfahrt mit der Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Heilig Kreuz beginnen. Dabei ist insbesondere die Stadt finanziell gefordert.

Seit März liegt eine neue Kostenberechnung für das Vorhaben vor. Und diese liegt mit rund 2,4 Millionen Euro um ein Vielfaches über einer früheren Schätzung, die von 500000 bis 700000 Euro ausgegangen war. Grund für diese Steigerung ist laut Architekt, dass damals wohl nicht davon ausgegangen worden sei, dass die Haustechnik erneuert werden müsse. Das Vorhaben beinhaltet jetzt neben einer umfassenden Sanierung auch einen Dachgeschossausbau, um eine Krippe zu errichten, und eine Mittagsbetreuung.

Der Kostenaufwand liegt deutlich über dem, was die Kirche zu leisten imstande ist. Bereits im März war vonseiten der Stiftung und der Bischöflichen Finanzkammer erklärt worden, ihr „Standardzuschuss“ belaufe sich auf 150000 Euro. Das Gros der Kosten würde damit bei der Stadt und dem Freistaat als Zuschussgeber hängen bleiben.

Im Hinblick darauf, dass es noch weitere kirchliche Kindergärten in der Stadt gibt, fasste der Stadtrat einstimmig einen Grundsatzbeschluss für künftige finanzielle Leistungen an kirchliche Träger. Demnach ist die Stadt bereit, die sogenannten „förderfähigen Kosten“ zu 100 Prozent zu übernehmen, wobei davon am Ende wegen der Staatszuschüsse nur rund 25 Prozent verbleiben dürften. Allerdings sind die tatsächlichen Kosten von Kindergartenbauten in der Regel höher als diese förderfähigen Kosten. Falls sie den „Standardzuschuss“ der kirchlichen Träger überschreiten, könnten am Ende jedoch noch weitere Kosten auf die Stadt zukommen, wurde in der Sitzung deutlich.

Damit aber die Kosten nicht aus dem Ruder laufen, will sich die Stadt nur dann an Kindergartenbauten beteiligen, wenn diese wirtschaftlich sind und vom Freistaat unterstützt werden. Weil in den nächsten Jahren bei etlichen kirchlichen Tagesstätten Sanierungen anstehen, werden dafür jährlich eine Million Euro in den Haushalt eingestellt. Beim Heilig-Kreuz-Kindergarten wird davon ausgegangen, dass die Stadt nach Abzug des Zuschusses über 900000 Euro bereitstellen muss.

Aufhorchen ließ im Stadtrat eine Wortmeldung von Stefan Meiser (ÖDP): Angesichts des Hinweises der Kirche, dass derzeit die Brandschutzauflagen nicht eingehalten würden, wollte er wissen, ob „die Kinder überhaupt ruhigen Gewissens in den Kindergarten geschickt werden können“. Ganz so dramatisch sah Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) die Lage jedoch nicht: „Das ist eine Sache, die man relativ schnell abstellen kann.“ Wie Neuner gegenüber dem LT erklärte, befänden sich entlang des ersten Rettungswegs Garderoben. Dies müsse geändert werden. Dort dürften keine brennbaren Materialien und Hindernisse vorhanden sein.

Zuvor hatte der Stadtrat den Plan für das Kinderhaus am Reischer Talweg gebilligt. Dort ist ein zweistöckiges Gebäude mit Holzfassade geplant, das im Parterre vier Krippengruppen und im oberen Stockwerk zwei Kindergartengruppen beherbergen soll. Franz Daschner (UBV) sprach dabei die großflächige Verglasung an der Südseite an, die eine Beschattung notwendig mache. Die großen Fenster seien wegen der Tiefe der Räume notwendig, erklärte der Architekt, im Übrigen würden die Balkone für Schatten sorgen. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach sei vorgesehen, hieß es auf Nachfrage von Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte). Geheizt werden solle mit einer Luftwärmepumpe, die bei sehr kaltem Wetter durch einen Gas-Brennwertkessel unterstützt werde.

Die Besucherstellplätze nahm Henrik Lüßmann (Grüne) ins Visier. 20 seien mehr als die nach der Richtzahl notwendigen 15 Parkplätze. Fünf davon könnten in Radstellplätze umgewandelt werden, bot daraufhin Stadtbaumeisterin Birgit Weber an. Kosten wird die Kindertagesstätte laut Kostenberechnung rund 4,7 Millionen Euro.

