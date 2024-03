Der Nachfahr von Märchenkönig Ludwig II. erwartet Nachwuchs

Nachrichten aus dem Hause Wittelsbach: Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern ist schwanger. Im Haus Bayern will man bis zur Geburt mit weiteren Informationen warten.

Nach einer Traumhochzeit im Mai des vergangenen Jahres erwarten Ludwig Prinz von Bayern und seine Frau Sophie-Alexandra nun ihr erstes Kind. Die 35-Jährige erwähnte die Neuigkeiten bei einem Vortrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den sie in Landsberg hielt. Weitere Informationen sollen aber erst dann geteilt werden, wenn die Schwangerschaft gut verlaufen und das Kind auf der Welt ist.

Ludwig und Sophie-Alexandra von Bayern teilen Leidenschaft für soziales Engagement

Es war wohl eine der schönsten Hochzeiten, die die Münchener Öffentlichkeit 2023 erleben durfte. Die kirchliche Trauung von Ludwig Prinz von Bayern und seiner Braut Sophie-Alexandra wurde mit rund 700 Gästen in der Theatinerkirche am Odeonsplatz abgehalten – inklusive der Mitglieder der Wittelsbacher Familie, Politikern wie Ministerpräsident Söder und einer Anzahl von internationalen Royals. In der Vielzahl aus bunten Fascinators und dunkeln Fracks stach das Brautpaar samt Blumenmädchen in den weiß-blauen Wittelsbacherfarben hervor. Begleitet wurde die Feier auf dem Odeonsplatz zudem von Delegationen aus Schützen- und Trachtenvereinen, die teilweise in historischen Uniformen auftraten. Auch wenn die Monarchie in Deutschland vor über 100 Jahren abgeschafft wurde, wenn der Ururenkel des letzten Bayern-Königs Ludwig III. heiratet, ist das einfach etwas Besonderes.

62 Bilder Die Hochzeit von Prinz Ludwig und Sophie-Alexandra in Bildern Foto: Lisa Gilz

Wie das Paar sich kennengelernt hat, ist nicht bekannt. Doch verbindet die 35-Jährige und den 42-Jährigen unter anderem ihre Leidenschaft, sich beruflich für andere Menschen einzusetzen. Ludwig Prinz von Bayern wuchs auf Schloss Kaltenberg auf und studierte in Bayern Jura. Da weder Familienoberhaupt Franz, Herzog von Bayern, noch sein Onkel Herzog Max männliche Nachfolger haben, ist Ludwig nach seinem Vater Luitpold Prinz von Bayern der Dritte in der Erbfolge als Chef des Hauses Wittelsbach.

Seit über zehn Jahren arbeitet er in der Entwicklungshilfe für Afrika, unter anderem mit dem Hilfsverein Nymphenburg und der Organisation Learning Lions, die er mit Gleichgesinnten in Kenia gegründet hat. Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern und geborene Evekink stammt aus einer niederländisch-kanadischen Familie. Sie studierte in England Politik und Kriminalwissenschaften und ist derzeit Doktorandin für Kriminologie. Sie hat zudem zeitweise für die Vereinten Nationen gearbeitet und engagiert sich für soziale Projekte. Auf ihrer Hochzeit baten beide darum, auf Geschenke im herkömmlichen Sinn zu verzichten und stattdessen für eine Hilfsorganisation zu spenden.

Im vergangenen Jahr lief Sophie, Prinzessin von Bayern noch beim Löwenmarsch ein Stück mit ihrem Mann Ludwig, Prinz von Bayern. Foto: Matthias Becker

Aufgrund der Schwangerschaft wird Prinzessin Sophie-Alexandra nicht am Löwenmarsch teilnehmen

Am vergangenen Donnerstag berichtete die Prinzessin von Bayern im Landratsamt Landsberg über die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, mit denen sie sich im Rahmen ihres Jobs bei den Vereinten Nationen befasst hat. Als während der Veranstaltung das Thema auf den Löwenmarsch fiel – ein Spendenlauf, der von Prinz Ludwig organisiert wird und Anfang September stattfindet – erklärte sie, dass sie dieses Jahr nicht teilnehmen könnte, da sie schwanger sei und das Datum nah am errechneten Geburtstermin liege.

Bei der Erwähnung der Umstände blieb es an dem Abend auch. Vorerst wird vonseiten der Wittelsbacher Familie nicht mehr zu der Schwangerschaft gesagt. Während die werdenden Eltern sich über die gute Nachricht und die kommenden neuen Aufgaben freuen., betont Carmen Schramka, Sprecherin des Hauses Bayern, dass man mit Gratulationen und weiteren Informationen warten werde, bis das Kind auf der Welt ist. Schließlich sei eine Schwangerschaft ein langer Prozess. Wenn es so weit wäre, werde das Haus Bayern, ähnlich wie bereits bei Ludwigs Neffen Konstantin Luitpold, die Geburt auch in den sozialen Medien bekannt machen.