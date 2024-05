Eine besondere Ehrung für fünf Stille Helden aus dem Landkreis Landsberg

Die Aktion von Landratsamt, Sparkasse und unserer Redaktion unterstützt das Ehrenamt. Die Preisträger engagieren sich ganz vielfältig.

Im Landkreis Landsberg setzen sich zahlreiche Menschen freiwillig und selbstlos für ihre Mitbürger ein, sei es durch persönliche Hilfe in der Nachbarschaft oder durch die Übernahme von Verantwortung in gemeinnützigen Vereinen und Organisationen. Um diese bemerkenswerten Bemühungen zu würdigen, werden alle sechs Monate Preise für „Stille Helden“ vergeben. Diese Auszeichnungen werden gemeinsam vom Landkreis Landsberg, dem Landsberger Tagblatt und der Sparkasse Landsberg-Dießen gestiftet. Jeder Preis ist mit 1000 Euro dotiert. Jetzt wurden wieder fünf Stille Helden von Landrat Thomas Eichinger und Thomas Krautwald, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, ausgezeichnet.

Bei einem kleinen Festakt im Foyer des Landratsamts erhielten die Geehrten einen symbolischen Scheck und einen Geschenkkorb. Landrat Thomas Eichinger hob den essenziellen Beitrag der ausgezeichneten Frauen Männer für die Gesellschaft hervor. "Wir leben davon, dass es Menschen wie sie gibt", sagte er. Die Stillen Helden stünden zwar nicht im Rampenlicht, prägten aber das Leben in Dorf und Verein entscheidend mit.

Gisela Fülsch aus Landsberg ist seit 1972 ehrenamtlich tätig. Aktuell ist sie Abteilungsleiterin bei den Wanderfreunden im TSV Landsberg. Sie organisiert Ausflüge, unterstützt die Aktion „Saubere Landschaft“, hilft beim Ruethenfest, Kreuz-, Veitsmarkt und bei Standartenumzügen mit, leitet Versammlungen, Gruppenwanderungen und organisiert gemütliche Zusammenkünfte im Vereinsheim. Gisela Fülsch ist bekannt als selbstlose emphatische Frau, die stets für alle Mitmenschen ein offenes Ohr hat. Als Abteilungsleiterin ist sie engagiert und leistete ehrenamtlich 50 Jahre Öffentlichkeitsarbeit. Der Verein ist ihr Leben.

Gerhard Heininger beschäftigt die Geschichte der Gemeinde Windach

Gerhard Heininger aus Windach beschäftigt sich mit der Geschichte der Gemeinde Windach. Er erstellt Schriften und Büchern zur Dorfgeschichte, archiviert gemeindliche Unterlagen, ist Schriftführer im Veteranenverein und seit 2019 bei den Sportfreunden Windach, bei denen er früher auch aktiver Jugendtrainer war. Als sich der Veteranenverein 2012 aufzulösen drohte, trat er in den Vorstand des neu konstituierten Vereins ein und brachte viel Energie auf, um weiterhin an der Geschichte festzuhalten. Zudem hält er Vorträge zu geschichtlichen Themen. Er führt Schüler der 4. Klasse durch den Ort und bringt ihnen so die Geschichte einiger wichtiger Dorfobjekte näher.

Ulrike Kölbl aus Apfeldorf leitet die Singstunde der Trachten-Kinder und beteiligt sich an verschiedensten Aufführungen, um die Leistungen der Kinder zu präsentieren. Sie kümmert sich als Mitglied im Trachten-Ausschusses um die Organisation von diversen Veranstaltungen. Außerdem werden regelmäßig Kinderkirchen von ihr vorbereitet. Mit ihrer fröhlichen und motivierten Art schafft sie es dabei Jung und Alt zu begeistern. Neben diesen Aktivitäten hat sie fünf Kinder, die sie musikalisch fördert und unterstützt. Deren Können war beim Festakt im Landratsamt zu bewundern, den die drei ältesten Söhne musikalisch begleiteten. Ulrike Kölbl leitet zudem einen Hof und unterstützt ihren Mann in der familieneigenen Speditionsfirma.

Bei der Ehrung der Stillen Helden im Landsberger Landratsamt spielten die Buben von Preisträgerin Ulrike Kölbl aus Apfeldorf auf. Foto: Julian Leitenstorfer/Landratsamt

Das Ehepaar Olga und Werner Tenschert aus Landsberg wurden von der Kreishandwerkerschaft Landsberg vorgeschlagen. Sie kümmern sich um die Ausbildung, Förderung und Unterstützung für mittellose und hilfsbedürftige Kinder und unterstützen das Ferienprogramm für Heimkinder (etwa zum Freizeitpark Rust mit jeweils über 50 Teilnehmern). Zudem organisiert das Ehepaar seit über 25 Jahren Sach- und Geldspenden für das Kinderheim St. Alban, hilft bei der Ausbildungsmesse Haspo und führt Berufsinformationstage an Schulen durch.

Waldemar Wallat ist in Landsberg und Erpfting vielfältig im Einsatz

Waldemar Wallat aus Landsberg ist Gründungsmitglied in der „Fischergilde Barbara“ (1984), Mitglied im Kleingartenverein (seit 1984), aktiver Sportschütze und Kassenprüfer bei den Sportschützen Landsberg, aktives Mitglied bei der Landsberger Tafel, übernimmt die Seniorenbetreuung mit unterschiedlichen Fahrdiensten und beaufsichtigt die Müllsammlung in Erpfting. Waldemar Wallat ist für das Abfischen sowie für das leibliche Wohl bei der Fischergilde verantwortlich, organisiert Feste und rechnet Getränke ab. Die Seniorenbetreuung nimmt er sehr ernst, egal ob bei Arzt-, Friseurterminen oder Einkaufsfahrten.