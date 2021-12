Bei Andechs gerät ein Bauwagen in Brand

Bei Andechs brennt nachts ein Bauwagen. Einen technischen Defekt schließt die Polizei aus. War es Brandstiftung?

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Erling bei Andechs ein Bauwagen in Brand geraten. Die Kriminalpolizei ermittelt und hofft auf Hinweise.

Am Dienstag gegen 3.20 Uhr wurde in Erling ein unter einem Wellblechdach stehender brennender Bauwagen mitgeteilt. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Der Bauwagen sowie der Holzunterstand brannten jedoch komplett aus. Es entstand ein Sachschaden im Wert von etwa 10.000 Euro.

Ein technischer Defekt wird ausgeschlossen

Ersten Ermittlungen zufolge kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Hinweise auf mögliche Täter liegen aktuell nicht vor. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden. (lt)

Lesen Sie dazu auch