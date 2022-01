Sekundenschlaf: Kleinbus kommt in Geltendorf von der Straße ab

Eine Frau nickt in Geltendorf kurz am Steuer ein. Ihr Kleinbus kommt dabei von der Straße ab.

Weil sie am Steuer kurz eingeschlafen ist, hat eine Autofahrerin am Freitagmittag in Geltendorf einen Unfall verursacht. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Wie die Polizei meldet, kam die 43-Jährige aufgrund eines Sekundenschlafs mit ihrem Kleinbus in der Bahnhofstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach fuhr der Wagen über den Gehweg, touchierte eine Parkbank, überfuhr einen Hydranten und landete anschließend in einem Gartenzaun. Die Fahrerin und ihr sechsjähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Der Fremdschaden beträgt laut Polizei etwa 1000 Euro, der Schaden am Kleinbus rund 1500 Euro. (lt)

