Sternsinger Apfeldorf

23 Könige machten sich nach einem feierlichen Aussendungsgottesdienst in Apfeldorf auf den Weg. In sechs Gruppen zogen sie von Haus zu Haus und überbrachten den Segen „Christus mansionem benedicat“, das auch mit dem „20 C+M+B 25“ an die Haustüren geschrieben wurde. „Es hat den ganzen Tag geregnet und war kalt, trotzdem war die Stimmung unter den Sternsingern super“ berichtet die Ministrantenbetreuerin Rosi Ehlich (rechts), die zusammen mit Gerlinde Frühholz (links) im Hintergrund alles organisierte.

In der Pfarrei Apfeldorf gibt es derzeit 21 Ministranten, auf die der Mesner Hans Maier (zweiter von links) mächtig stolz ist. Weitere fünf werden nach ihrer Erstkommunion im Frühjahr dazu stoßen und sie durften bereits als Könige mitziehen. Dafür schlüpften die älteren Ministranten nicht mehr in die königlichen Gewänder, sondern begleiteten als Betreuer die sechs Gruppen. Überall wurden die Sternsinger freudig empfangen und auch großzügig gespendet, sodass der Tag für die 23 Könige trotz des schlechten Wetters schnell verging. Zum Abschluss versammelten sich alle zum Schnitzelessen in der Schloßbergstuben und erzählten begeistert von ihren Erlebnissen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.