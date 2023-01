Trachtenkapelle Apfeldorf erhält Pro-Musica-Plakette

Die Trachtenkapelle Apfeldorf kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Dafür erhält sie eine Auszeichnung.

Für über 100-jährige Musiktradition hat die Trachtenkapelle Apfeldorf im Rahmen eines Festaktes in Eichstätt die Pro-Musica-Plakette erhalten. „Mit Glanz und Gloria feiern wir unsere bayerische Laienmusik“, meinte Kunstminister Markus Blume in seiner Festrede und überreichte im Namen des Bundespräsidenten an fünf bayerische Blasorchester diese besondere Auszeichnung.

Die Pro-Musica-Plakette wurde 1968 von Bundespräsident Heinrich Lübke eingeführt und ist eine Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland an Laienmusikensembles, die sich in ihrer mindestens 100-jährigen Vereinsgeschichte intensiv und erfolgreich der Instrumentalmusik widmen. Einen ersten Nachweis zur Existenz einer Blasmusik gibt es in Apfeldorf bereits aus dem Jahr 1884, doch für die Pro-Musica-Plakette muss man mindestens alle fünf Jahre einen Nachweis der Existenz des Ensembles erbringen, das gelang nicht.

Trachtenkapelle gründet sich kurz nach dem Trachtenverein

Kurz nachdem 1921 der Trachtenverein in Apfeldorf gegründet wurde, folgte auch die Trachtenkapelle mit einer offiziellen Vereinsgründung und von da an war es für die heutige zweite Vorsitzende Erika Floritz-Gerg leichter, den geforderten regelmäßigen Nachweis zu erbringen. „In Apfeldorf waren mehrere Generationen Floritz federführend, das waren gute Musiker, aber leider keine Schreiber“, erzählt Vorsitzender Helmut Ehle, warum es trotz offiziellem Verein keine kontinuierlichen Protokolle gibt. Doch man wurde immer wieder fündig - etwa im Protokollbuch der Trachtler oder im Kassenbuch des Veteranenvereins.

In den 1960er Jahren entwickelten sich die Apfeldorfer zur Spitzenkapelle, die bei vielen Volksfesten spielte. 1971 fand das erste Frühjahrskonzert statt. 1995 nahm die Trachtenkapelle an der Steubenparade in New York teil, 2017 wurde eine Jugendkapelle gegründet und 2019 mit der Grundschule Apfeldorf-Kinsau eine Bläserklasse aufgebaut. Mit ihrem Dirigenten Stephan Socher möchten die Musiker am 24. und 25. März wieder ihre Frühjahrskonzerte durchführen und dabei auch ihre Pro-Musica-Plakette vor Publikum präsentieren.