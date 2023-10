Augsburg/Holzhausen

Wohnungsbrand am Ammersee: Mann muss sich vor Gericht verantworten

Ende März hatte es in einer Wohnung in Holzhausen gebrannt. Der damalige Mieter musste sich nun wegen Brandstiftung vor Gericht verantworten.

Plus Ein Mann zündelt in einer Holzhausener Wohnung und geht fort. In Augsburg muss er sich wegen versuchter schwerer Brandstiftung vor Gericht verantworten.

Feueralarm zur Mittagszeit: So geschehen in Holzhausen Ende März. Ein Zeuge aus der Erdgeschosswohnung hatte zufällig Rauch in der Mietwohnung im ersten Stock darüber entdeckt und Alarm ausgelöst. Der Brand war ganz offensichtlich vom Mieter, einem 70-jährigen Ruheständler, absichtlich gelegt worden. Jetzt wurde der Mann, der unter psychischen Problemen leidet, vor einem Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt.

Nicht zuletzt, weil die Feuerwehr binnen kurzer Zeit vor Ort war, hatte das Feuer gelöscht werden können, bevor Schlimmeres passierte. Auf einem hölzernen Esstisch fanden die Wehrleute allerlei brennende Gegenstände wie Teelichter oder präparierte Blechdosen. Die Wehrleute warfen den Tisch mit den kokelnden Gegenständen kurzerhand aus dem Fenster in den Garten hinunter. Nach Worten des sachbearbeitenden Beamten der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck wäre es wohl nur eine Frage der Zeit gewesen, bis die Flammen auf weitere brennbare Gegenstände in der Wohnung übergegriffen hätten. Und dann wäre der Weg nicht mehr weit gewesen zur hölzernen Hausfassade und der Holzterrasse.

