3500 Kinder und Jugendliche bei den Konzerten in Bad Wörishofen

Beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen stehen Bildungsprojekte im Vordergrund. Es wurden wieder neue Maßstäbe gesetzt. Ein Ausblick auf 2024.

Im Mittelpunkt des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen stehen die Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche. Hier hat das Festival der Nationen heuer neue Maßstäbe gesetzt. Rund 3500 Kinder und Jugendliche haben diesmal Konzerte, Kinderkonzerte, Schulkonzerte und Workshops besucht. "Das ist eine überragende Zahl", freute sich Festivalchef Winfried Roch. "Es geht eben nicht nur um Deutsch oder Mathe, es geht auch viel mehr - um Herzensbildung", sagte er zum Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen.

123 Bilder Stars und Sternchen beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen Foto: Bernd Feil, Karl-Josef Hildenbrand

Das Festival habe heuer eine Auslastung von etwa 90 Prozent erreicht, teilten die Organisatoren unserer Redaktion mit. Das Projekt „Junge Festivalfamilie“ werde gut angenommen, man sei allen Paten dankbar, die jungen Leuten auf diese Weise Konzertbesuche ermöglichen. Pianist Jan Lisiecki nannte er "eine der großen Entdeckungen" des Festivals. "Seine beeindruckende Chopin-Interpretation wird noch lange nachhallen", ist Winfried Roch überzeugt. Auch Khatia Buniatishvili, die mit ihrem Baby angereist war, habe "mit einem grandiosen Klavierabend und einer besonderen musikalischen Reise" von Bach über Schubert bis Liszt und Satie gefesselt. Dazu Topstars wie Diana Damrau, Nigel Kennedy, Igor Levit oder Hilary Hahn - die Starriege in Bad Wörishofen war heuer erneut beeindruckend.

Viel Prominenz war zur Festivalwoche in Bad Wörishofen zu Gast. Die Festival-Macher Winfried (links) und Werner Roch begrüßten unter anderem den früheren Skistar Christian Neureuther. Foto: Bernd Feil

Beim Festival der Nationen gehe es nicht um Extravaganz, betonen die Organisatoren

Man suche die Künstler mit großer Sorgfalt aus, betont Roch. Das spiegelt sich dann auch im Umgang miteinander wider. "Es geht dabei nicht um Extravaganz zur Erfüllung von Wünschen, sondern um das Transportieren von Botschaften", für kulturelle Bildung etwa", beschreibt Roch. "Wenn es uns gelingt, das Publikum, Jung und Alt, emotional zu erreichen, dann haben wir den außergewöhnlichsten Wunsch erfüllt." Entgegenkommen gehört natürlich dennoch dazu: "Wenn Khatia Buniatishvili den besonderen Wunsch hat, Ihrer Inspiration folgend, eine Aktualisierung des Konzertprogramms vorzunehmen, dann folgen wir diesem Wunsch gerne, da wir wissen, dass dies mit einem künstlerischen Höhepunkt verbunden ist", schildert Roch.

93 Bilder So prächtig war das Musikfest beim Festival der Nationen Foto: Maria Schmid

Das Festival 2023 sei "sehr entspannt verlaufen", bilanzieren die Brüder. Mit einem Augenzwinkern nennt Roch als bemerkenswerteste Begebenheit: "Als Paul Dries, der das Festival seit 29 Jahren besucht, seiner Lieblingskünstlerin Khatia Buniatishvili begegnete, setzte bei ihm plötzlich Herzrasen ein. Dieses legte sich glücklicherweise schnell, so dass er den Abend beseelt ausklingen lassen konnte."

Bei der Zugabe am Abschlussabend des Festivals der Nationen griff Dirigent Omer Meir Wellber für ein Duett mit Stargeigerin Hilary Hahn zum Akkordeon. Foto: Markus Heinrich

Das Festival der Nationen wird 2024 mit vielen Stars einen besonderen Geburtstag feiern

Im Jahr 2024 feiert das „Festival der Nationen“ sein 30-jähriges Bestehen. Die drei Säulen des Festivals-Stars, junge Weltelite und Förderprojekte für Kinder und Jugendliche - sollen dazu besonders betont werden. "Mit Lukas Sternath geben wir beispielsweise einem Nachwuchspianisten eine Chance, sich beim Festival der Nationen zu etablieren", erläutert Roch. Sabine Meyer und Nils Mönkemeyer werden ebenfalls in Bad Wörishofen zu erleben sein, wie auch die Weltklassegeigerin Julia Fischer. Sie gastierte bereits mit 13 Jahren beim Festival der Nationen und wurde damals als Wunderkind gefeiert. Fischer eröffnet das Festival. "Dabei kommen die Violinkonzerte der großen Bs zu Gehör: Bach, Beethoven und Brahms", kündigt Roch an. "In der Vergangenheit ist es lediglich Yehudi Menuhin gelungen, diese drei großen Violinkonzerte an einem Konzertabend zu interpretieren. Es erwartet uns also ein besonderes Konzertereignis." Außerdem mit dabei sind die Pianisten Rudolf Buchbinder und Fazil Say, Startenor Rolando Villazón, Starsopranistin Diana Damrau gibt als Sonderkonzert eine Operetten-Gala.