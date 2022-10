Bad Wörishofen

Es muss was Wunderbares sein, so Lieder zu singen

Plus Tenor Jonas Kaufmann beweist sich erneut beim Festival der Nationen in der "Königsklasse des Singens". Warum auch seine Begleitung sehr besonders ist.

Von Alexandra Lutzenberger

Warum Startenor Jonas Kaufmann sich dem Liedgesang verschrieben hat? Natürlich weil er hier beweisen kann, wie schön, wie nuanciert und fein im Klang seine Stimme ist. In der "Königsklasse des Singens" . Aber auch, weil er sonst wohl nirgends lange alleine singen kann. Denn kaum stimmt er einmal in der Zugabe "Es muss was wunderbares sein...." von Ralph Benatzky aus "Im weißen Rössl" an, schon singt im Bad Wörishofener Kurhausfestsaal der halbe Saal begeistert mit und schwingt im Takt. Eine schöne Stimmung, auch wenn Kaufmann nicht immer so zufrieden mit der Mitarbeit des Publikums ist, denn: Man müsse nicht nach jedem Lied klatschen, manche Texte und Melodien müssen nachwirken und dann nahtlos in ein anderes Lied übergehen.

