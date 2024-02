Basketball

Basketballerin Leonie Fiebich schafft Historisches und wechselt in US-Liga

Plus Die Landsbergerin Leonie Fiebich gehört zu den Leistungsträgerinnen der Nationalmannschaft. Mit unserer Redaktion spricht sie über Olympia und ihren Wechsel in die USA.

Von Christian Mühlhause

Es war der größte Erfolg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Basketball überhaupt: Das deutsche Team trat beim Qualifikationsturnier in Brasilien als klarer Außenseiter an und konnte sich erstmals einen Startplatz bei den Olympischen Spielen erkämpfen, die diesen Sommer in Paris stattfinden. Maßgeblichen Anteil daran hatte Leonie Fiebich. Die Landsbergerin ist damit die erste Sportlerin aus dem Landkreis, die das Ticket für Paris in der Tasche hat. Unsere Redaktion hat sich mit ihr über diese Leistung, die Rahmenbedingungen im Frauen-Basketball und ihren bevorstehenden Wechsel in die stärkste Liga der Welt unterhalten.

„Mit Blick auf die Weltrangliste waren wir sicher der klare Underdog im Vergleich zu Australien, Serbien und Brasilien“, sagt Leonie Fiebich. Der Erfolg zeige aber wie sehr die Mannschaft dieses Ziel habe erreichen wollen. „Wir haben in jeder Partie so extrem gekämpft und mit Herz gespielt und haben uns belohnt für die harte Arbeit der vergangenen Monate. Die Chemie im Team passt. Jeder ist wichtig und kennt seine Rolle und wir haben zusammen Spaß.“

