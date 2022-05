Volleyball: Turniersieg für die Lechrain Volleys

Ein Duo der Lechrain Volleys gewinnt in Lenggries. Dachau siegt dagegen in Landsberg.

Die Beachvolleyballer sind auf den Plätzen zurück und für ein U17-Team der Lechrain Volleys war es ein sehr erfolgreicher Auftakt beim Turnier in Lenggries, zu dem die Volleys zwei Teams schickten.

Aufgrund des großen Teilnehmerfelds von 17 Mannschaften wurde das Turnier im Double Out-Modus gespielt. Das bedeutet, dass ein Team nach zwei Niederlagen aus dem Wettbewerb ausscheidet. Dieser Modus in Kombination mit dem großen Teilnehmerfeld bedeutete einen langen und anstrengenden Tag für alle teilnehmenden Teams. Luisa Heiduk/ Mona Walter konnten sich in ihrem ersten Spiel durchsetzen. Die zweite Partie gegen Mara Modelmann/ Emma Sonntag (SV Lohhof), die am Ende den vierten Platz belegten, mussten sie hingegen verloren geben. Ihre zweite Niederlage kassierten die Lechrainerinnen gegen Lena Olliges/Luisa Westner vom TSV Mühldorf, die letztlich den zweiten Platz belegten. Somit blieb den beiden das Platzierungsspiel um Platz neun, das sich zu einem Dreisatz-Krimi entwickelte. Dieser wurde im letzten Satz, für sie unglücklich, mit 13:15 durch einen Netzroller entschieden.

Erst gescheitert, dann Finale

Annabelle Heiduk/ Caja Karpf kamen gut durch die Vorrunde, scheiterten dann jedoch ebenfalls an Modelmann/ Sonntag. Dieses Tief konnten die beiden gut überwinden, setzten sich in den folgenden Partien durch und kämpften sich so bis ins Finale vor. In diesem trafen die LRV auf Olliges/ Westner. Sie revanchierten sich für ihre Vereinskolleginnen, setzten sich souverän im Endspiel durch und holten sich den Turniersieg.

Auch die U15 spielte ein Turnier und zwar in Landsberg. Die zehn Teams, darunter vier Duos der Lechrain Volleys, starteten in zwei Fünfergruppen. Luisa Heiduk/ Mona Walter konnten sich in ihrer Gruppe als Sieger ohne Spielverlust durchsetzen. Das Halbfinale gegen Hanna Glückler/Julia Poganietz (ASV Dachau) mussten die beiden LRV abgeben und qualifizierten sich damit für das kleine Finale. Hier bekamen sie wieder Auftrieb und sicherten sich den Platz auf dem Treppchen gegen Marlina Seimel/Aleksandra Weiner (SV Lohhof).

Wertvolle Spielerfahrung für Lechrain Volleys

Die weiteren Teams der Lechrain Volleys schlugen gut und sammelten wertvolle Spielerfahrung: Sophia Fritsche/Mareile Timmer konnten Seimel/Weiner in der Vorrunde besiegen, verloren aber das für sie entscheidende direkte Duell gegen Hanna Burmeister/Lara Lörcher und mussten sich mit Platz sieben zufrieden geben. Emilia Dengler/Antonie Wistuba sowie Romy Sterner/ Sarah Walz lieferten bei ihrem Debüt-Auftritt im Sand gute Aktionen. Das Finale lag in Dachauer Hand. Glückler/ Poganietz unterlagen dabei ihren Vereinskolleginnen Nora Melzl/ Julia Willmann. (lt)

Lesen Sie dazu auch