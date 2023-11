Cheerleader der Starlights Landsberg mit fünf Teams auf dem Podium

Über die erfolgreichste Landesmeisterschaft der Vereinsgeschichte freuen sich die Starlights Landsberg. Sechs Mannschaften qualifizieren sich für die Regionalmeisterschaft in Göppingen.

Über eine sehr erfolgreiche Landesmeisterschaft ihrer Teams freuen sich die Cheerleader der Starlights Landsberg. Die Mannschaften kehrten mit fünf Medaillen aus Ingolstadt zurück.

Zunächst waren die Nachwuchsteams ( sechs bis zwölf Jahre) gefordert. Den Anfang machten die Twinkle Stars den Anfang. Bevor die Mannschaften ihr zweieinhalb Minuten dauerndes Programm vor der Jury zeigen duften, musste sie aber mehrere Stationen durchlaufen: Los ging es mit dem Warm-up. Hier turnen sich die Sportlerinnen ein und gehen die einzelnen Sequenzen des Programms durch. Danach geht es zum „Run Through“. Dies ist die Generalprobe, das letzte Mal, bevor es auf die Meisterschaftsmatte geht. Für die Twinkle Stars war das alles neu, denn alle Mädels durften das erste Mal Meisterschaftsluft schnuppern. Daher war die Aufregung groß, doch das ließen sie sich nicht anmerken. Sie zeigten ein fehlerfreies Programm und konnten sich den ersten Platz unter drei Teams sichern.

Starke Auftritte der Cheerleader der Landsberg Starlights

Als nächstes waren die Glitter Stars dran. Ebenfalls ein neues Team im Verein. Hier schlich sich ein kleiner Fehler in das Programm ein. Am Ende reichte es für den 7. Platz unter 21 Teams und mit 7,26 Punkten gelang auch die Qualifikation für die Regionalmeisterschaft in Göppingen. Das dritte Team, das für Landsberg antrat, waren die Shining Stars. Da sie in der vergangenen Saison an der deutschen Meisterschaft teilnahmen, möchten sie diese Saison an diesen Erfolg anknüpfen. Der erste Schritt dahin gelang. Mit einem fehlerfreien Programm konnten sie die Jury überzeugen und so hieß es Gold und starke 8,15 Punkte. Sie ließen elf Mannschaften in der Konkurrenz hinter sich. Danach gingen die Rising Stars an den Start. Auch sie zeigten ein Programm ohne Fehler. Dies wurde mit dem dritten Platz belohnt. Es folgte das Jugend-Team, die Shooting Stars. Auch sie konnten sich in einem starken Feld beweisen. 14 Teams gingen an den Start. Die Mädels zeigten ein sauberes Programm und wurden Zweite.

Den Abschluss bildeten die Starlights. Die Erwachsenen brachten die Halle zum Beben. Nach einem sehr guten Opening schlich sich leider der Fehlerteufel bei den Stunts ein. Diesen machten sie jedoch mit einer starken Turnsequenz und Pyramide wieder gut und gewannen.

Am Ende des Tages können die Cheerleader auf eine der erfolgreichsten Meisterschaften in der Vereinsgeschichte zurückblicken. Nun heißt es weiter trainieren, damit die sechs Teams auch im Februar bei der Regionalmeisterschaft in Göppingen die Jury überzeugen können. (AZ)

