Aufführung in Denklingen: Als die Giraffen und die Zebras Freunde wurden

Um Freundschaft und ums Anderssein ging es in dem Musical „Tuishi Pamoja“, bei dem 110 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Denklingen mitwirkten. Die Kinder nahmen ihr Publikum mit auf eine aufregende Safari durch die Wildnis von Afrika.

Rund 400 Menschen schauen sich das Musical in Denklingen an

Dort leben die Giraffen und die Zebras in der Geschichte schon seit Generationen nebeneinander her: Sie mochten sich jedoch nicht besonders und hatten große Vorurteile. Die jungen Darstellerinnen und Darsteller führen Streitgespräche und ließen kein gutes Haar aneinander. Sie spotteten über die jeweils anderen: „Wer will den schon etwas mit den Gestreiften zu tun haben?“, meinten die Giraffen. Und die gestreiften Zebras machten sich wiederum über die Punkte auf dem Fell der Giraffen lustig. Lediglich die jungen Giraffen und Zebras winkten sich zu – was den älteren Tieren überhaupt nicht gefällt: „Es ist nun mal so, dass Giraffen und Zebras nicht zusammenpassen“, erklärt eine Giraffenmama ihrem Jungen. Dann setzte plötzlich Dschungelmusik ein, und die Löwen kommen auf die Bühne – die Giraffen und die Zebras flüchteten schnell. Hatten beide vielleicht doch etwas gemeinsam?

Rund 400 Besucher und Besucherinnen im Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen verfolgten die Aufführung mit abwechslungsreichen Choreografien und Dialogen gespannt. Das Ganze fand vor einem dekorativen Bühnenbild statt, welches die Kinder selbst gemacht hatten. Der Schulchor, der sich vor der Bühne platziert hatte, begleitete das ganze Stück mit passenden Liedern.

Das große Finale: Am Ende reichten sich die Giraffen und die Zebras endlich die Hand und wurden Freunde. Sie hatten erkannt, dass man befreundet sein kann, obwohl man anders ist. Bei der Schlussszene sang der gesamte Chor zusammen mit den Tieren des Dschungels ein Lied über die Freundschaft: „Punkte, Streifen, das ist uns doch egal – wir sind Freunde, ein für alle Mal!“. Für die Aufführung hatten die Kinder mit den beteiligten Lehrkräften seit Pfingsten geübt. Mit Erfolg: lauter Beifall von den Zuschauern empfing die Kinder zum Schluss.