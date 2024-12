Erfahren und zuverlässig

In den letzten Monaten feierten 55 Mitarbeitende am Denklinger Stammsitz des Automobilzulieferers Hirschvogel ihr 20-, 25-, 30- oder 35-jähriges, und drei davon sogar ihr 40-jähriges, Jubiläum - Zuverlässigkeit und Erfahrung, die das Familienunternehmen an seinen Mitarbeitenden schätzt. Die Geschäftsführung, der Denklinger Werkleiter sowie der Betriebsratsvorsitzende freuten sich mit den Jubilarinnen und Jubilaren über deren langjährige Betriebszugehörigkeit.

