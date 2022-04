Frau fällt fast von Traktor und greift ins Lenkrad - schwerer Unfall

Schwerer Unfall in Denklingen: Weil sie fast vom Beifahrersitz eines Traktors fällt, greift eine Frau ins Lenkrad.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag in Denklingen ereignet. Laut Polizeibericht war ein 66 Jahre alter Mann gegen 10 Uhr mit seinem Traktor in der Leederer Straße in Denklingen ortseinwärts unterwegs. Nachdem seine 63-jährige Mitfahrerin das Gleichgewicht verloren hatte, vom Sitz rutschte und sich reflexartig am Lenkrad festhielt, steuerte der Traktor auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Die 31-jährige Autofahrerin erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik geflogen. Die Insassen des Traktors blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 40.000 Euro beziffert. (lt)