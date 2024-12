Zahlreiche Besucher nahmen am späten Nachmittag des Heiligen Abend wieder die Gelegenheit wahr, in einer malerischen Winterlandschaft die Christmette an der Crescentia-Kapelle in Dienhausen zu besuchen, zu der die Katholische Militärseelsorge Altenstadt-Füssen-Sonthofen gemeinsam mit der Familie Unsin eingeladen hatte. Ein Ensemble der Fliegerhorstkapelle Kaufbeuren umrahmte die Messfeier musikalisch.

In seiner Ansprache wünschte sich Pfarrer Klaus Weber, dass angesichts der vielen kriegerischen Auseinandersetzungen und des Anschlags in Magdeburg die Botschaft der Engel bei Christi Geburt - „Friede den Menschen auf Erden, die guten Willens sind“ - aktueller und willkommener denn je wäre. Im Anschluss an den Gottesdienst bestand die Gelegenheit, sich an den aufgestellten Feuerstellen und bei einer Tasse Punsch auszutauschen und aufzuwärmen, bevor man sich in freudiger Erwartung auf das Christkind wieder auf den Heimweg machte.

