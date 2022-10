In Eching soll nächstes Jahr wieder ein Maibaum stehen

Das Eching keinen Maibaum hat, sorgt für Unmut. Kommendes Jahr soll wieder einer aufgestellt werden. Für die Organisation eines anderen Festes hat sich bisher niemand gefunden.

Dass es dieses Jahr keinen eigenen Maibaum gibt und die Inninger einen Baum in Eching aufstellten, den so mancher als Schande empfand, sorgte in der Gemeinde, wie berichtet, für einigen Unmut und beschäftigte im Mai auch den Gemeinderat in einer Sitzung. Für kommendes Jahr scheint nun aber gesichert, dass wieder wie gewohnt gefeiert werden kann. Bürgermeister Siegfried Luge erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass sich Gemeinderat Simon Schmid bereit erklärt habe, sich um das Thema zu kümmern.

Eching feiert 50-Jähriges Bestehen des Spielplatzes

Verbunden werden soll die Maifeier auch mit einem anderen Termin. Im Jahr 1973 haben Bürgerinnen und Bürger laut Rathauschef „in einer großen Aktion“ den Spielplatz in Eigenleistung gebaut. Er habe angeregt, dies mit einem Fest zu würdigen. Der Gemeinderat entschied, dass dies nicht an einem eigenen Termin, sondern im Rahmen der Maibaumfeier erfolgen solle. Dann könnte zusätzlich auch eine Hüpfburg aufgebaut werden, so Luge.

Während diese beiden Punkte geklärt werden konnten, wurde im Gemeinderat vergebens nach einem Mitglied gesucht, das sich um die Organisation der Sonnenwendfeier kümmert. „Wir werden jetzt Kontakt zu den Vereinen aufnehmen und erfragen, ob dort Interesse besteht“, so Luge.

