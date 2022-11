Eching

vor 16 Min.

Bezirksjugendorchester sorgt mit Konzert für pure Begeisterung

Das Bezirksjugendorchester Lech-Ammersee begeisterte in der vollen Turnhalle in Eching mit seinen Darbietungen.

Plus Das Bezirksjugendorchester Lech-Ammersee holt sein Konzert in Eching nach. Bereichert wird der hervorragende Auftritt zusätzlich durch einen Chor und Akrobaten.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Pure Freude und Begeisterung bei den Beteiligten und Besuchern am Ende eines Konzertabends mit dem Titel "Sehnsucht", der genau das alles verdient hatte: In der fast voll besetzten Echinger Turnhalle konnten endlich das Musical "Freude" plus Musikstücke zum Konzertmotto aufgeführt werden. Geplant war das Konzert ursprünglich im Rahmen der Jugendkreiskulturtage im Juni und wurde ausgebremst durch die zuvor noch herrschenden Vorschriften. Die Mitwirkenden, neben dem Bezirksjugendorchester (BJO) waren das der Verein Zirkusvirus plus Kinder- und Jugendchor sowie Gesangssolisten und Sprecher, konnten nicht ausreichend proben. Umso schöner, dass es jetzt geklappt hat und das in hervorragender Qualität.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen