Politische Unterstützung fürs Norwegerhaus in Eching bröckelt

Plus Seit Jahren wird versucht, mit einem Bebauungsplan das ungenehmigt umgebaute Norwegerhaus in Eching zu erhalten. Doch dazu finden sich momentan im Gemeinderat keine Mehrheiten mehr.

Nun bröckelt auch die bislang gegebene kommunalpolitische Unterstützung für das Norwegerhaus in Eching. In der jüngsten Gemeinderatssitzung fanden die Beschlussvorschläge, die darauf abzielen, die Bauleitplanung für den südlichen Kaaganger fortzusetzen, keine Mehrheit. Nach zwei Abstimmungen zu Einwänden von Regierung und Landratsamt wurde der Tagesordnungspunkt abgebrochen.