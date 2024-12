Adventskonzert der Blaskapelle Egling-Heinrichshofen

Die Blaskapelle Egling-Heinrichshofen hat am 1. Dezember 2024 mit der Aufführung ihres alljährlichen Adventskonzertes wieder ein musikalisches Highlight für Egling und Umgebung geschaffen. Gleichzeitig markierte es den ersten Auftritt unter dem neuen Dirigenten Hermann Diem. Dieser übernahm im Oktober den Taktstock, nachdem die Kapelle sich im August von der langjährigen Leiterin Bettina Peschanel verabschiedet hatte. So stellte das Konzert den Abschluss der erfolgreichen Suche dar.

Hermann Diem führte die Musiker mit Disziplin und Freude – in kürzester Zeit - zu einem abwechslungsreichen Programm, das die Vielseitigkeit der Kapelle und ihres neuen Dirigenten widerspiegelte. Letzteres bot eine musikalische Reise von Filmmusik über klassische Werke und Evergreens bis hin zu alpenländischen Klängen und traditionellen Advents- und Weihnachtsliedern zum Mitsingen. Der Abend begann mit „Festivus Fanfare“ und setzte mit Bösendorfers „Weihnachten in den Bergen“ einen besinnlichen und alpin-weihnachtlichen Akzent. Klassiker wie „Maid of Orleans“, „La vita è bella“ und „Cinderellas Dance“ bewiesen, dass auch für den Advent untypische Stücke die festliche Stimmung unterstreichen können. Ein besonderes Highlight war eine Auswahl aus „The Greatest Showman“, begleitet von einer beeindruckenden Gesangsdarbietung des Kapellenfreunds und Gesangstalents Florian Müller. Geistliche Adventslieder zum Mitsingen rundeten das Repertoire ab.

Die zahlreichen Gäste, die das Konzert besuchten, waren von der Musik und der heimeligen Atmosphäre begeistert. Letztere wurde nicht zuletzt durch die romantischen Lichtinstallationen in der Kirche – realisiert durch JAP Veranstaltungstechnik – vervollständigt. Nach dem Konzert trafen sich viele Besucher noch zu einem gemütlichen Beisammensein im Probenraum der Kapelle.

