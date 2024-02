Egling

Egling tritt bundesweiter Initiative zur Verkehrspolitik bei

Plus Die Gemeinde Egling reiht sich ein in eine wachsende Liste von Kommunen, die die Verkehrspolitik in Deutschland verändern wollen.

Von Vanessa Polednia

Die Gemeinde Egling tritt der bundesweiten Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angemessene Geschwindigkeiten“ bei.

Die bundesweite Initiative setzt sich dafür ein, dass die Kommunen bei der Anordnung von Höchstgeschwindigkeiten mehr Freiheiten gewährt werden. Dies solle „zielgerichtet, flexibel und ortsbezogen“ möglich sein, fordert die Initiative. Der Beitritt ist mit keinerlei Kosten verbunden. In der Initiative engagieren sich bereits 1051 Städte, Gemeinden, Landkreise und ein Regionalverband für mehr Entscheidungsfreiheit, so auch Landsberg, Obermeitingen, Utting, Schondorf, Eresing und Windach.

