Kontroverse um weiteres Vorgehen beim Biber in Egling

Am Dünzelbach unterhöhlt ein Biber den Uferbereich und baut einen Damm. Im Eglinger Gemeinderat wird kontrovers über das Vorgehen diskutiert.

Der Biber gilt als Naturschützer, der für Pflanzen und Tiere neue Lebensräume schafft. Zugleich nagt er an den Nerven von so manchem Landwirt, Grundstücksbesitzer und Kommunalpolitiker. In Egling stand das Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung, weil ein Bürger einen "Antrag auf Schutz vor dem Biber am Dünzelbach" gestellt hatte. Ein Gemeinderat und Bürgermeister Ferdinand Holzer ( CSU) waren bei dem Thema völlig unterschiedlicher Auffassung. Der Rathauschef ging aber letztlich auf eine zentrale Forderung ein.

"Es mutet zwar schön an, mit seinen Bauten unterhöhlt der Biber aber Uferbereiche, die dann einstürzen. Hier besteht zudem die Gefahr, dass bei Hochwasser der Damm nicht Stand hält und in der Folge die Gitter bei unserem Hochwasserrückhaltebecken zusetzt", äußerte Holzer. Der Bürgermeister brachte ins Spiel, hier Wassersteine zur Schadensbehebung zu verwenden, die die Gemeinde noch vorrätig habe. Hanns-Dieter Schlierf (ÖDP) bezweifelte, dass derartige Auswirkungen auf das Rückhaltebecken tatsächlich eintreten. Er argumentierte, dass Biberdämme stabil seien und auch Hochwasser stand hielten. "Wir reden hier zudem über einen Punkt im Außenbereich. Innerorts wäre es sicher anders zu bewerten. Ich sehe jedenfalls nicht ein, dass wir hier eingreifen. Der Biber braucht den Damm. Wo soll er den denn bauen, wenn nicht dort draußen?

Eglinger Gemeinderat warnt vor Schnellschuss wegen Biber

Eine "naturschutzverträgliche Lösung" mahnte Dr. Bernhard Engelschall (Dorfgemeinschaft Egling-Heinrichshofen) an und warnte vor einem Schnellschuss. Auch wenn die Gemeinde für den Bach verantwortlich sei, sollten Wasserwirtschaftsamt und Untere Naturschutzbehörde des Landkreises eingebunden werden. Ein Vorgehen, das auch Scherf einforderte. Scherf verwies zudem darauf, dass in Bayern ein Abstand von fünf Metern zum Gewässer freizuhalten sei. Martin Sieber (CSU) entgegnete, dass es dabei nur um die Bewirtschaftung gehe. "Das bedeutet nicht, dass der Grund auch weggespült werden darf." Zweiter Bürgermeister Michael Bucher (CSU) brachte ins Gespräch, dass die Gemeinde in diesem Fall etwas Grund entlang des Gewässers erwerben könnte. "Wir als Gemeinde dulden mehr, davon hätten alle etwas."

Laut Holzer stellt die Gemeinde bereits jährlich Mittel im Haushalt ein, um auf Biberschäden reagieren zu können. Er verwies zudem auf die "ohnehin schon hohen Instandhaltungskosten" beim Rückhaltebecken, weswegen der Biberdamm aus seiner Sicht zwingend beseitigt werden müsse. "Wir haben auch eine Abschussgenehmigung, die mit strengen Regeln verbunden ist", informierte Holzer. Ob die nur innerorts gelte oder auch außerhalb, wollte Manfred Sießmeir (CSU) wissen. Diese gelte für beide Bereiche, antwortete Holzer.

Letztlich schlug Ferdinand Holzer selbst einen Ortstermin vor, zu dem auch das Wasserwirtschaftsamt und die Untere Naturschutzbehörde eingeladen werden sollen.

