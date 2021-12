Egling

17:01 Uhr

Mesnerinnen von Egling feiern Heiligabend gleich mehrfach

Plus In St. Vitus in Egling gibt es am 24. Dezember gleich vier Gottesdienste. Für die Mesnerinnen bedeutet das schon viel Arbeit im Vorfeld. Wie sie sich auf die „stille Zeit“ vorbereiten und diese trotz ihrer Aufgaben genießen.

Von Margit Messelhäuser

In den Wochen vor Weihnachten dürfte der Tag von Gabriele Tallafuß schon etwas mehr als nur 24 Stunden haben. Die Mutter von vier kleinen Kindern engagiert sich zusammen mit zwei weiteren Müttern als Mesnerin in St. Vitus in Egling. Das bedeutet: zwei Mal das Weihnachtsfest vorzubereiten, einmal in der Pfarrkirche, einmal zu Hause. Wie ihr dürfte es vielen Mesnerinnen und Mesnern nicht nur im Landkreis gehen – und doch bleibt auch Zeit, das Fest im Kreise der Lieben zu feiern.

