Egling

vor 17 Min.

Neuer Standort für Pflegeheim in Egling

Plus Im Norden des Landkreises Landsberg gibt es keine Pflegeeinrichtung. In Egling sollen 100 Pflegeplätze entstehen. Nach Kritik schwenkt die Gemeinde beim Standort um.

Von Christian Mühlhause

Im Norden des Landkreises fehlt bislang ein Pflegeheim. Ein Investor will das, wie berichtet, ändern und weitere Angebote schaffen. Die Lage und die Größe des Vorhabens in Egling sorgten in der Gemeinderatssitzung im November für einige Diskussionen und es wurde beschlossen, das Thema um vier Wochen zu verschieben, um den Ratsmitgliedern die Gelegenheit zu geben, sich eine Meinung zu bilden. Nun stand das Thema wieder auf der Agenda und Bürgermeister Ferdinand Holzer präsentierte fünf mögliche Standorte.

