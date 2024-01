Egling

06:00 Uhr

Pflegeprojekt in Egling: Zwei Konzepte und ein Kompromiss

Plus Nach dem Bürgerentscheid stehen in Egling zwei Pflegeprojekte zur Auswahl. Warum für einige Gemeinderäte ein fader Beigeschmack bleibt.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Der Begriff Showdown bezeichnet ein entscheidendes Duell zwischen zwei oder mehreren Kontrahenten. So ähnlich kam einem die Situation kürzlich im Eglinger Gemeinderat vor. Zwei Interessengruppen stellten ihre Konzepte für ein Pflegeprojekt in der Gemeinde vor. Eigentlich sollte auch eine Entscheidung fallen, doch so richtig konnte sich keiner der Anwesenden mit dem unerwarteten Wettbewerb anfreunden. Wer geht als Gewinner aus dieser Geschichte? Laut dem Bürgermeister wäre auch ein Kompromiss möglich.

Das Thema ist ohne Frage emotional, wie sich auch in der gut besuchten Sitzung mit Zwischenrufen zeigte. Die Eglinger haben sich Anfang Oktober 2023 per Bürgerentscheid dazu entschieden, dass das große Pflegeheimprojekt mit 100 Pflegebetten an der Badstraße nicht in den geplanten Ausmaßen verwirklicht werden soll. Den Entscheid hatte die Bürgerinitiative "Pflegegröße mit Vernunft" auf den Weg gebracht. Mit dem Erfolg ging die Arbeit für die Mitstreiter der Bürgerinitiative erst richtig los.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen