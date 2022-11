Egling

24.11.2022

Neubau auf der grünen Wiese: So soll der Netto in Egling aussehen

Plus Nach dem Bürgerentscheid steht nun der Bebauungsplan für den Discounter an, der in Egling entstehen soll. Doch dieser kommt nicht bei allen Gemeinderäten gut an.

Von Vanessa Polednia

Anfang des Jahres wollten Bürgerinnen und Bürger die Ansiedlung eines Netto-Markt in Egling verhindern, jedoch ohne Erfolg. Beim Bürgerentscheid haben rund 65 Prozent für den Discounter gestimmt, die Wahlbeteiligung lag bei knapp 80 Prozent. Der Bürgerwille soll nun umgesetzt werden und der Discounter an der Hauptstraße/Ecke Föhrenstraße entstehen. In einer Sondersitzung stellten Sachverständige die aktuellen Pläne vor, die im Gemeinderat eine rege Diskussion auslösten und mit einer knappen Entscheidung endete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

