Egling

05:53 Uhr

Verhärtete Fronten vor dem Bürgerentscheid in Egling

Plus In Egling wird am Sonntag abgestimmt, ob sich ein Discounter und Kleingewerbe ansiedeln dürfen. Was Befürworter und Gegner des Projekts sagen. Die Stimmung im Ort bereitet Sorge.

Von Christian Mühlhause

Die zwei Plakate am Ortseingang von Egling, wenn man aus Richtung Mering kommt, hängen direkt nebeneinander. Thematisch sind sie auch eng beisammen, es geht jeweils um die geplante Ansiedlung eines Discounters an der Ecke Hauptstraße/Föhrenstraße. Beim Inhalt aber liegen die Transparente weit auseinander. Eines haben Befürworter einer Discounter-Ansiedlung aufgehängt, das andere Gegner des Vorhabens. Über genau die Frage entscheiden am Sonntag die Bürgerinnen und Bürger in Egling und im Ortsteil Heinrichshofen. Es ist seit Bekanntwerden der Pläne im November das große Thema im Ort und wirkt sich auch auf die Dorfgemeinschaft aus, wie ein Besuch unserer Redaktion vor Ort zeigt.

