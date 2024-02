Wanderausstellung „Auf dem Weg zur modernen Demokratie“ in Egling

Eine Wanderausstellung gastiert in Egling und veranschaulicht den Weg zur modernen Demokratie in Europa.

Die frühen deutschen Freiheitsbewegungen von der Französischen Revolution bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts bieten spannende Einblicke in unsere demokratischen Traditionen. Am Sonntag, 25. Februar um 14 Uhr eröffnet daher im Heimatmuseum Egling die Wanderausstellung „Auf dem Weg zur modernen Demokratie“. Die Ausstellung gastiert bis zum 1. April im Heimatmuseum Egling in der Schulstraße 13 und ist sonntags immer von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Eglinger Museumsleiter: "Demokratie ist kein Selbstläufer"

Die Wanderausstellung nimmt die Besuchenden mit auf eine Reise in die Frühzeit der Demokratie. Auf insgesamt 16 Tafeln werden der Einsatz für Grund- und Menschenrechte, Demokratisierung und politische Teilhabe sowie Integration und Gleichberechtigung beschrieben. Die Ausstellung lässt die Entwicklungen dieser Zeit aus einem politischen, gesellschaftlichen und sozialen Blickwinkel Revue passieren. Thematisiert werden auch die Widersprüchlichkeiten in dieser frühen Demokratiegeschichte, die sich teils deutlich von unserem heutigen demokratischen Wertesystem unterschieden.

„Demokratie ist kein Selbstläufer. Sie muss ständig verteidigt, gelebt und weiterentwickelt werden. Gerade in den aktuellen Zeiten, lohnt es sich einen Blick auf unsere gemeinsame Demokratiegeschichte zu werfen", sagt Museumsleiter Christopher Vila. „Deshalb freut es uns sehr, dass die Gesellschaft zur Erforschung der Demokratie-Geschichte e.V. mit ihrem bundesweiten renommierten Projekt Halt in Egling macht.“

Die Ausstellung ist ein Projekt des gemeinnützigen Vereins "Gesellschaft zur Erforschung der Demokratie-Geschichte" mit Sitz in Mainz und Weimar. Weitere Informationen gibt es hier: www.gedg.org. (AZ)

